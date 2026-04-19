Cinco detenidos, uno de ellos hospitalizado, en los altercados previos al partido Almería-Málaga

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, cuatro de ellas vinculadas a la afición ultra del Málaga CF y una a la de la UD Almería, por su implicación en los altercados registrados este domingo en los aledaños del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en los momentos previos al encuentro entre ambos equipos.

Según han informado fuentes de la Comisaría de Almería, el partido había sido catalogado previamente de alto riesgo, motivo por el cual el dispositivo de seguridad se ajustó a las circunstancias añadiendo efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y medios aéreos al operativo habitual.

La rápida actuación policial y detención de los implicados, han precisado las mismas fuentes, ha sido posible gracias a que las autoridades tenían monitorizadas e identificadas de forma previa a las personas más conflictivas de ambas aficiones. Está previsto que a lo largo de este lunes se tramiten las diligencias correspondientes antes de que los cinco arrestados pasen a disposición judicial.

Los momentos de mayor tensión se vivieron en las inmediaciones de la rotonda del Fondo Sur del estadio, coincidiendo con el protocolo de recibimiento a los autobuses de los equipos. Las imágenes grabadas en el lugar muestran un escenario de orden público comprometido en el que agentes de la UIP, equipados con material antidisturbios, redujeron e inmovilizaron en el suelo a un joven que oponía fuerte resistencia.

Durante la intervención, los agentes tuvieron que establecer un perímetro de seguridad, empleando sus defensas para mantener a distancia a una multitud hostil que increpaba a los policías con insultos y gritos de "¡fuera, fuera!". La escena contó también con la mediación de vigilantes de seguridad privada, en un entorno de visibilidad reducida por la presencia de humo procedente de bengalas o material pirotécnico.

El caos organizativo propició que los seguidores de ambos equipos llegaran a mezclarse en la misma zona. Según recogen medios locales, el clima festivo inicial derivó rápidamente en enfrentamientos y escenas de pánico colectivo en las que numerosas personas tuvieron que abandonar el lugar corriendo ante el lanzamiento de objetos contundentes, como botellas de cristal, envases de plástico y piedras.

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Asimismo, estas informaciones locales apuntan a que, como resultado de la intervención policial en la rotonda, el aficionado de la UD Almería que resultó detenido perdió el conocimiento y tuvo que ser evacuado posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario.