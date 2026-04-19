Charly, del Atlético Benavente, anuncia que se retirará al final de esta temporada

El benaventano Carlos Muñiz Seisdedos "Charly" ha anunciado este domingo que se retirará como jugador de fútbol sala al final de la presente temporada en la que ha militado en el club de su vida, el Atlético Benavente que pierde así al que ha sido su jugador más brillante y determinante a lo largo de su historia. Charly inició sus pasos en el club Santa Cristina de la Polvorosa desde donde dio el salto al Atlético Benavente. Militó posteriormente varios años en la máxima categoría del fútbol sala español y llegó a vestir la camiseta de la Selección Española Absoluta, para regresar posteriormente a Benavente donde ha sido el líder indicutible del equipo hasta esta misma temporada en la que ha sido un pilar en la consecución de la permanencia que se habían marcado.

"Una vez cumplido el objetivo del club, quería daros una noticia que, sabiendo que no tengo que pasar por quirófano y tras el partido de ayer me lo he vuelto a pensar jajaja, nunca quise dar y me ha costado mucho tomar", ha escrito en sus redes sociales. El día 2 de mayo jugará su último partido de fútbol sala, y "nada me hace más ilusión que hacerlo con mi familia y con todos mis amigos a mi lado y en mi casa, en La Rosaleda". El pivote benaventano recuerda que "he dedicado más de la mitad de mi vida a este deporte tan maravilloso y que tantas cosas buenas me ha dado. Y he tenido la suerte de conocer muchas ciudades de las cuales me he llevado muchísimos amig@s que a día de hoy son muy importantes en mi vida y en mi día a día", añade en su cuenta de X.

Charly quiere resaltar que "siempre he contado con el apoyo incondicional de mi familia empezando por mis padres que fueron los que me dieron el impulso allá por el 2003 para que con 17 años me fuera a vivir a Madrid a luchar por un sueño que se ha hecho más que realidad". "Estaré eternamente agradecido-añade- a todos los clubes y aficiones por los que me he dejado el alma: Benavente, Móstoles, Pinto, Guadalajara, Santiago, Tudel, Santa Coloma, Levante Si me pusiera a dar nombres estaría tres días escribiendo y seguro que me quedaría a muchos sin mencionar". Y da las gracias también a "Álvaro, Angel y Maci por hacer que una locura se haya transformado en una realidad en la que hemos vivido momentos inolvidables y llevado el nombre de Benavente a cotas casi inimaginables años atrás". Y finaliza diciendo "Muchas gracias balón, has sido mi compañero, mi amigo, mi enemigo, mi psicólogo, y sobre todo has sido mi vida casi desde que nací".

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Charly fue el jugador que abrió el camino a otros grandes jugadores benaventanos de fútbol sala. Carlos Muñiz Seisdedos se inició en las categorías inferiores del Interviu tras salir del Atlético Benavente, y debutó en la LNFS en el Móstoles en 2004. Tras dos años en el Pinto de Segunda, regreso a Móstoles y fue convocado en varias ocasiones por la selección española sub 21. Dio el salto posteriormente a Guadalajara y al Lobelle de Santiago para entrar en la Selección Nacional Absoluta con la que llegó a disputar 21 partidos. Su carrera en la élite continuó pasando por Navarra, Santa Coloma y Levante para regresar a Benavente en 2016 donde fue artífice del último ascenso a Segunda. Cumple su undécima temporada tras su regreso a Benavente.