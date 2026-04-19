El CB Zamora Caja Rural cae en la prórroga ante Melilla

Caja Rural CB Zamora no puso sumar la quinta victoria consecutiva y acabó cayendo en la cancha del colista tras un encuentro muy disputado que tuvo que decidirse e la prórroga. Esta derrota supone un frenazo en las aspiraciones del club zamorano de jugar la fase de ascenso a ACB.

Caja Rural Zamora llegaba a la cancha de un Melilla Ciudad del Deporte necesitado pero que ha mostrado una clara mejoría tras el cambio de entrenador y buscaba la tercera victoria consecutivas. Mientras, los de Saulo Hernández querían la quinta en busca de los play offs. Una carta de presentación que hacía presagiar un encuentro vibrante y que desde el inicio cumplió con los pronósticos. Locales y visitantes intentaron en los primeros minutos hacerse fuertes en defensa para mantener a raya al rival y las canastas llegaban con cuenta gotas. La igualdad era máxima, aunque Roberts conseguía dar algo de aire a los zamoranos y ponía el 4-7 (minuto 4). Pero un triple de Ceccardi para los melillenses igualaba de nuevo el marcador. Intentaban los visitantes meter una marcha más a su ataque, con más velocidad y mayor movilidad, lo que parecía que le funcionaba en principio, lanzándole hasta el 9-15 a falta de 4´22 para el final del cuarto. Pero los norte africanos se hacían fuertes en defensa y se apoyaban en su acierto exterior para culminar con éxito sus contraataques e igualar de nuevo el electrónico (17-17), aunque una canasta final de Lo adelantaba de nuevo a los zamoranos (17-19).

Ya en el segundo cuarto era Melilla el que daba un paso al frente y conseguía abrir una pequeña brecha a su favor (24-20, minuto 13), obligando a Saulo Hernández a pedir un tiempo muerto. Conseguía el técnico visitantes recomponer a su equipo, que recuperaba la intensidad en defensa y secaba por completo el ataque de los melillenses. Sufrían los locales en la pintura y Caja Rural CB Zamora, muy serio en el rebote defensivo, conseguía sacar provecho de ello para firmar un parcial de 0-8 que le daba la vuelta al marcador por completo a 4 minutos del descanso (24-28).

Lo intentaba el técnico local con un cambio de defensa y numerosas rotaciones y, con el equipo estelar de nuevo en pista, M Melilla conseguía frenar la escapada de su rival y meterse de nuevo en el partido poco a poco para acabar igualando el luminoso con dos triples consecutivos a 2´09 para el final del cuarto (32-32). No conseguían los de Saulo Hernández defender con éxito los lanzamientos triples de su rival y otro de Ceccardi ponía el 37-36 al descanso.

Ya en el tercer cuarto, la igualdad volvía a ser máxima, con continuas idas y venidas y alternancias en el electrónico que se prolongaron hasta el ecuador del cuarto. Pero una vez más fallaba Caja Rural CB Zamora ala hora de defender el tiro exterior de su rival, que con dos buenas acciones defensivas y un triple conseguía abrir de nuevo una pequeña brecha a su favor (55-48, minuto 26). Tenía que parara el partido Saulo Hernández, pero aunque los suyos conseguían sacudirse la presión y volver a ver aro, no enjugaban diferencias y al final del cuarto se llegaba todavía con el equipo local a 7 puntos de distancia para afrontar el cuarto decisivo (64-57).

Debía ir con todo Caja Rural CB Zamora al inicio del último cuarto, pero una pérdida de balón daba alas a Melilla, que no fallaba en sus ataques y con un parcial de 4-0 elevaba su renta por encima de los diez puntos en apenas 30 segundos (68-57). No se hundían los zamoranos, que conseguían rehacerse por enésima vez y firmaban un parcial de 0-6 que les metía de lleno en la pelea a 7´13 para el final (68-63). Una vez más, sin embargo, la intensidad no duraba demasiado en las filas de un Zamora que jugaba a arreones y que volvía a deshacerse como un azucarillo, dando alas a su rival, que volvía a escaparse hasta los diez puntos de renta mediado el cuarto (75-65). Pero no todo estaba perdido y Roberts aparecía para hacer la goma una vez más y colocar a los suyos a solo 3 puntos del rival con un minuto y medio todavía por disputarse (79-76). Conseguían los de Saulo Hernández aguantar el tirón esta vez y forzaban la prórroga (81-81).

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En el tiempo añadido, sin embargo, Melilla Ciudad del Deporte supo gestionar mucho mejor los nervios para acabar anotándose el triunfo.