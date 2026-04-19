Bossy y Martín Borges, intratables en la Media de Zamora

Artur Bossy y Gema Martín Borges se proclamaron este domingo vencedores absolutos de la Media Maratón Ciudad de Zamora que celebró su 41ª edición con una gran participación cercana a los 900 corredores. La prueba estrenó nuevo recorrido que afectó a la segunda parte y llevó a los corredores hacia el casco antiguo de la Ciudad tras un breve paso por el bosque de Valorio. También fueron protagonistas en la distancia de 10 kilómetros, el benaventano Álvaro Osorio y la mediofondista zamorana Nerea Miguel que dominaron con autoridad sus respectivas clasificaciones.

En la carrera absoluta había dos claros favoritos, los catalananes Artur Bossy y Mourad Mounim, que venían de ser octavo y décimo en la Media de Mérida que coincidió el pasado domingo con el Campeonato de España. Bossy había ganado la edición del pasado año de la Media mientras Mounim terminó tercero y este domingo no defraudaron porque el primero repitió la victoria con 1h6´ mientras su compañero entró esta vez en la segunda posición, con escasos tres segundos de diferencia en la meta de la Ciudad Deportiva. Y el podio se completó con sabor zamorano, un sabor especial por comprobar la magnífica recuperación que ha tenido Raúl Álvarez que tras la grave lesión que sufrió el pasado año, compitió ayer por primera vez sobre la distancia de 21 kilómetros con un muy meritorio tercer puesto que le mantiene como asíduo al podio de esta veterana carrera que organiza Atletismo Zamora.

Más de 800 corredores lo dan todo en la Media Maratón de Zamora: búscate en nuestra galería / José Luis Fernández

Tampoco existían dudas de quién se llevaría la victoria femenina de la Media Maratón porque la salmantina Gema Martín Borges mantiene un altísimo nivel pese a que ya no alcanza los niveles que le llevaron a ser internacional. Martín Borges, ahora centrada en su actividad profesional, mantiene sin embargo una forma que le llegó a ganar ayer por tercera vez en Zamora con una clara ventaja sobre la armada del club Zamora Corre que estuvo liderada de nuevo ayer por Lara de Castro, que venía de correr el Nacional de Trail con Castilla y León la semana pasada, y por una Laura González que acusó el intenso calor que reinó durante la prueba y no pudo estar por muy poco en su mejor marca de la distancia.

En la distancia de 10 kilómetros hubo también un dominador incuestionable con el benaventano Álvaro Osorio, especialista en duatlón, pero también habitual en carreras de fondo: “Los primeros cinco kilómetros han sido bastante rápidos y me he podido ir solo desde el primer kilómetro aprovechando el día tan bonito que hemos tenido”, explicó en la meta el atleta enrolado en el club Triatlón Compostela que mejoró su marca personal en la distancia que tan sólo ha corrido en tres ocasiones. Osorio entrena en el grupo que prepara David López.

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Y en la clasificación femenina saltó la sorpresa de comprobar que la mediofondista zamorana Nera Miguel también está alcanzando un nivel respetable en los 10 kilómetros pese a que la temporada en pista seguirá centrada en las pruebas de 800 y 1.500 en el que es su primer año sub 23. En esta ocasión, Miguel no quiso dejar pasar la oportunidad de competir en la prueba que organiza Atletismo Zamora, el club en el que se formó como atleta, al tiempo que reconoció que “me vale como entrenamiento más y me quito el rodaje del domingo”. Ahora se centrará en conseguir la mínima para el Campeonato de España en las distancias de medio fondo. Su objetivo era bajar en los 10.000 de los 40 minutos, y lo consiguió con 39´40.