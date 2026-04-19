Fútbol / Regional de Aficionados
El Benavente mantiene su caída en picado
Dura derrota en su visita al séptimo clasificado al que tuteó en el primer tiempo
Area 11
El CD Benavente continúa en puestos de descenso del grupo B de la Primera Regional Aficionados tras caer derrotado (1-0) en su enfrentamiento contra la SD Ponferradina B, en un partido que se decidió en una segunda parte en la que el conjunto berciano aprovechó las dudas de su rival para romper el encuentro. La primera mitad estuvo marcada por la seriedad y el orden del Benavente. Bien plantado sobre el terreno de juego, el conjunto visitante mostró una gran actitud defensiva, cerrando espacios y dificultando el juego interior del filial berciano. Durante muchos minutos, el control del partido fue alterno, sin un dominador claro. Incluso, el equipo zamorano dispuso de las ocasiones más peligrosas del primer tiempo. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes, llegó el golpe inesperado. Al filo del descanso, una jugada por banda izquierda del conjunto berciano terminó en un centro al área que Maycoll aprovechó para batir al guardameta y establecer el 1-0. Un tanto psicológico que castigaba en exceso al conjunto tomatero tras su buen trabajo. n
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