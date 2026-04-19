Fútbol Sala / Segunda B
At. Benavente gana un emocionante clásico
Los benaventanos suman una nueva victoria tras un partido de gran intensidad en el que hubo emoción, tensión y grandes goles
M. L. S.
El Atlético Benavente saldó el clásico contra el Guardo con una victoria "in extremis" en un partido en el que hubo de todo: emoción, tensión y goles, y la balanza cayó finalmente del bando benaventano. El Guardo ve frenada así su intención de alcanzar los puestos de fase de ascenso.
El encuentro se planteó como un intercambio de goles entre dos rivales que se conocen a la perfección y el Atlético Benavente llevó la iniciativa hasta el 3-3 en el minuto 26. A partir de ahí, fueron los palentinos los que se adelantaron de forma consecutiva con 3-4 y 4-5 y tuvo que ser el portero Dani Simón, con un espectacular gol "de costa a costa" desde su portería el que dio el empujon definitivo al Atlético Benavente que volvía a empatar. Y la emoción se desbordó en el último minuto del partido cuando Christian firmaba el definitivo 5-4.
El Atlético Benavente jugará el próximo día 26 el último partido fuera de casa contra el Lugo, y cerrará la liga en La Rosaleda contra el flamante líder Leis Pontevedra que le visitará el 2 de mayo. n
- Fallece la mujer del accidente registrado en la salida de Benavente hacia la N-525
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Olmillos de Castro multará con hasta 10.000 euros a los vecinos que no limpien sus solares urbanos
- Valbusenda se reunirá con los trabajadores para iniciar la negociación sobre posibles despidos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
- Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
- La primera concentración de motos 'Zamora sobre ruedas' avanza su programación
- La Asociación de Pesca de Sanabria denuncia una normativa hecha “para el turismo”