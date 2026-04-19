At. Benavente gana un emocionante clásico

El Atlético Benavente saldó el clásico contra el Guardo con una victoria "in extremis" en un partido en el que hubo de todo: emoción, tensión y goles, y la balanza cayó finalmente del bando benaventano. El Guardo ve frenada así su intención de alcanzar los puestos de fase de ascenso.

El encuentro se planteó como un intercambio de goles entre dos rivales que se conocen a la perfección y el Atlético Benavente llevó la iniciativa hasta el 3-3 en el minuto 26. A partir de ahí, fueron los palentinos los que se adelantaron de forma consecutiva con 3-4 y 4-5 y tuvo que ser el portero Dani Simón, con un espectacular gol "de costa a costa" desde su portería el que dio el empujon definitivo al Atlético Benavente que volvía a empatar. Y la emoción se desbordó en el último minuto del partido cuando Christian firmaba el definitivo 5-4.

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El Atlético Benavente jugará el próximo día 26 el último partido fuera de casa contra el Lugo, y cerrará la liga en La Rosaleda contra el flamante líder Leis Pontevedra que le visitará el 2 de mayo. n