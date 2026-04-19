Ainnare García se cuelga el bronce en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas en "La Cartuja"

Ainnare García, palista del San Gregorio Ciudad de Zamora, se hizo este domingo con la medalla de bronce de la categoría cadete A K-1 femenina del Campeonato de España de Jóvenes Promesas, subiendo así al podio para encabezar la representación provincial en esta cita que reúne a las futuras joyas del piragüismo nacional.

Gran regata de la joven del San Gregorio Caja Rural

García, cuyo nombre resuena con fuerza desde hace tiempo en las grandes citas para jóvenes piragüistas del país, peleó hasta el final por la victoria en el CEAR de La Cartúja, acabando finalmente tercera en una regata que acabó con la zamorana a 20 segundos del triunfo que se adjudicó Carla Corrales (CN Corrales) con un tiempo de 23:55,66.

Baz y Prieto, cerca del podio

La palista del San Gregorio Ciudad de Zamora encabezó así la representación del piragüismo provincial en aguas sevillanas, donde su club rozó el podio también en categoría infantil B gracias al buen hacer de Pablo Baz, sexto en la regata K-1 por delante de su compañero David Prieto, que fue undécimo.

Finalistas zamoranos

Además de estos tres palistas, varios zamoranos lucharon por la gloria en La Cartuja con diferente suerte en sus respectivas categorías. Así, en categoría infantil B K-1 femenina, Ariadna Santaren e Irene Galván finalizaron en la 15ª y la 26ª posición, respectivamente; mientras que, en la regata femenina A, la mejor clasificada fue Yaiza Fernández (San Gregorio Ciudad de Zamora), superando a su compañera Paula Díaz (53ª) y Mencía Román, deportista del CD Actividades Náuticas de Zamora que acabó en 50º lugar.

Equipo del San Gregorio Ciudad de Zamora en Sevilla. / Cedida

A esta lista de elegidos se sumaron también en las finales cadetes otros dos zamoranos: Marcos Diego, del San Gregorio Ciudad de Zamora, que terminó 21º en la final Cadete A K-1 masculina; y Sergio Carrillo, del Fluvial de Villaralbo, que finalizó en 33ª posición dentro de la misma categoría.

Lucha sin suerte

La representación zamorana la completaron los infantiles A del Fluvial de Villaralbo Diego Garrote y Héctor Carrillo, que no tuvieron suerte en su serie clasificatoria de K-1. Garrote finalizó en 35ª posición y Carrillo lo hizo en el 40º puesto; y Mario Bragado, del San Gregorio Ciudad de Zamora, que no pudo acceder a la final cadete A.