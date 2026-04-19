Más de 800 corredores en la 41ª Media Maratón

La Media Maratón Ciudad de Zamora experimentará en la 41ª edición que se disputa este domingo su enésimo cambio de recorrido, esta vez motivado por la reapertura del Puente de Piedra por el que no se pasaba desde hace varios años. La carrera mantiene las dos distancias, con una primera vuelta al recorrido para completar los primeros diez kilómetros en la que se mantiene el paso por el carril bici de La Aldehuela con meta en la Ciudad Deportiva, y los restantes 11 kilómetros serán en su mayoría por la margen izquierda de la ciudad para finalizar también en las pistas de atletismo municipales.

La carrera mantiene el prestigio de ser una de las medidas maratones más antiguas de España, aunque en los últimos años se ha visto muy condicionada por las numerosas pruebas sobre esta distancia que se celebran en nuestra provincia y en las provincias cercanas. Pese a ello, la Media sigue siendo la gran fiesta del atletismo popular zamorano y llenará de colorido las calles de la ciudad a partir de las 11.horas cuando se de la salida en la Plaza Mayor. El plazo de inscripciones se cerró con más de 800 atletas inscritos, entre los que figurarán dos corredores africanos, Artur Bossy y Mourad Mounim, que vienen de ser cuarto y quinto en la Media de Mérida que coincidió el pasado domingo con el Campeonato de España.

El discurrir de la carrera volverá a motivar diversos problemas de circulación por la ciudad y en este sentido, la Policía Municipal ha recordado que el acceso en vehículo a los campos de fútbol de Valorio permanecerá cortado desde las 11:30 hasta las 13:30 horas y en el mismo horario no se podrán retirar vehículos estacionados en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva.

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El Ayuntamiento recomienda que desde el inicio de la prueba hasta las 13:30 horas, “se eviten los desplazamientos en vehículos y en caso de ser imprescindible, se lleven a cabo preferentemente por las avenidas de Cardenal Cisneros, Portugal y Galicia”.