12 Frailes BM Zamora hace historia y se clasifica para el Campeonato de España

El 12 Frailes Balonmano Zamora hizo historia este fin de semana al clasificarse para el futuro Campeonato de España de clubes de la categoría infantil masculina gracias a su desempeño en la Final Four por el título de Castilla y León. Una competición en la que finalizó como subcampeón.

Los jóvenes "Guerreros de Viriato", que lograron hace escasos días su pase a la pelea por el título en el sector disputado en Zamora, debían verse las caras contra los tres conjuntos más fuertes de la región en su categoría: Prevennova BM Burgos A, Abanda Ademar de León y BM Sariegos. Una lucha que prometía ser vibrante e igualada.

Un buen primer paso

Arrancó bien la competición para los pupilos de Félix Mojón que, en la primera jornada, superaron por 31-28 a Pevennova Burgos en un difícil duelo. Un choque que se decantó en favor de los pistacho gracias a su mejor manejo de los detalles e instantes claves de la contienda.

Dispuestos a hacer historia

Ya el sábado, el 12 Frailes Balonmano Zamora tenía opción de hacer historia. Si ganaba, sería el primer conjunto masculino del club en clasificarse para el Campeonato de España. Una cita que ya alcanzó en categoría femenina la entidad y a la que accederían los dos mejores clasificados de la región.

Solidez defensiva para ganar el pase

El equipo de Mojón se empleó a fondo y ganó por un claro 25-31a BM Sariegos. Los zamoranos se emplearon con contundencia en defensa, acumulando hasta nueve exclusiones, pero esa entrega y su mayor amplitud de plantilla resultaron claves en un envite que comenzó a decantarse a partir del minuto 15. Y si bien el duelo se mantuvo abierto hasta el último cuarto de hora, 12 Frailes Balonamno Zamora manejó con solvencia la recta final del duelo.

El 12 Frailes BM Zamora, tras clasificarse al Campeonato de España infantil masculino. / Balonmano Zamora

En busca de la guinda al pastel

El éxito fue celebrado por los infantiles de Viriato, dispuestos a poner la guinda a su gran campaña a nivel regional en el último partido. El choque que decidiría el campeón de la presente temporada ante un Ademar de León al que se midió en rondas anteriores y al que incluso pudo superar en su casa.

Un duelo intenso desde el inicio

Los zamoranos lucharon a brazo partido frente al gran favorito, al que maniataron durante una primera mitad de altísimo nivel. El 12 Frailes Balonmano Zamora llegó a gozar de cuatro goles de renta durante algunos minutos, pero su rival equilibró la contienda en el minuto 24 y con un parcial de 6-2 puso tierra de por medio en el marcador.

Ese golpe fue decisivo, pues si bien el equipo de Mojón apretó los dientes y fue en busca del empate, la contienda acabó proclamando al Ademar de León como campeón con un ajustado 29-24. Marcador que no empaña el curso del equipo infantil, dispuesto ahora a disfrutar de una cita de altos vuelos como es el Campeonato de España.