Villaralbo suma y sigue ante uno de los grandes de la liga

El CD Villaralbo demostró que es uno de los equipos más en forma del Grupo 8 arrancando un merecido empate (1-1) frente al segundo clasificado y aspirante al ascenso, un Guijuelo que no fue capaz de hacerle daño más que en una acción aislada en la que consiguió el empate al comienzo de la segunda parte.

No pudo comenzar mejor el partido para el Villaralbo que aprovechó un despiste defensivo del Guijuelo para que Abel, que sigue cuajando una temporada magnífica, se plantase ante el portero visitante para batirle por bajo en el que era el 1-0.

El Guijuelo no tuvo capacidad de reacción y tardó en entrar en el partido frente a un rival que, sin prisas, jugaba sin presión buscando el segundo gol aunque sin crear verdadero peligro. Pasaron 25 minutos para que los visitantes creasen su primera oportunidad en un disparo de Cristóbal Gil que rechazó a córner el portero Miguel.

Los azules no pasaban agobios pese a que cedieron la posesión del balón al Guijuelo que no demostraba por qué ocupa el segundo puesto en la clasificación y llegaba a Villaralbo tras cuatro victorias consecutivas.

Y tuvo que ser Abel, de nuevo el que robó el balón en el centro del campo y cuando se disponía a batir de nuevo a Johan, un defensa se cruzó milagrosamente enviando el balón a corner.

El Guijuelo seguía sin ver puerta y tuvo que ser el lateral Jesús el que lanzase desde lejos pero el balón se fue muy desviado poco antes del descanso.

Pero fue comenzar el segundo tiempo y el Guijuelo pareció mostrarse como el rival peligroso que se presuponía, y Rodrigo Flórez estuvo a punto de marcar al rematar raso un centro. Poco después, en un nuevo centro desde la izaquierda era Roberto el que no acertaba de cabeza con toda la portería para él. Y en el minuto 54 llegó el gol del empate para el Guijuelo en una combinación de su delantera que culminó con un disparo ajustado al poste de Alejandro García.

El Guijuelo se volcó sobre la portería contraria y el Villaralbo no encontraba la forma de recuperar el balón. Era cuestión de mantener la cabeza fría y poco a poco el equipo de Oji recuperó la iniciativa presionando muy bien en el centro del campo.

Oji reaccionó dando entrada a Raúl Muñoz para jugar con tres centrales y el Guijuelo comenzó a limitarse a lanzar balones desde muy lejos a las manos de Miguel.

Y el Villaralbo recuperó la confianza con una escapada de Enma que disparó ligeramente alto ante el portero en el minuto 72.

El técnico charro comenzó a realizar cambios ante la inoperancia de su equipo que no encontraba la forma de llegar. El calor comenzó entonces a hacer daño a ambas plantillas. El Guijuelo buscaba más con pundonor que con eficacia la victoria pero los villaralbinos se defendían bien frente a los numerosos jugadores charros que poblaban en área.

FICHA TECNICA

CD Villaralbo: Miguel, Yago, Cepeda, Moreta, Lolo, Barbero (Alcires 86´), Hugo Casado, Abel (Abu 76´), David (´Vasquez 67´), Enma , Safi (Raúl Muñoz 67´).

CD Guijuelo: Johan, Rodrigo Flórez, Jose Ruiz, Raúl, Jesús (Enrique López 75´), Jon Elorza, Alex (Keita 75´), Cristóbal, Alejandro García, Martín y Roberto García.

Goles: 1-0 (2´): Abel. 1-1 (54´): Alex García.

Incidencias: Partido del grupo 8 de TErcera RFEF celebrado en el estadio Los Barreros de Villaralbo con una discreta entrada de aficionados.

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Árbitro: Ignacio Martín Álvarez. Mostró tarjetas amarillas a Safi, del Villaralbo y a Jesús, del Guijuelo.