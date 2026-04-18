Rula, entrenador del Recoletas Zamora, tras ganar a Melilla La Salle: "El equipo se merecía un triunfo así"

Raúl Pérez se mostró aliviado y satisfecho tras la sufrida victoria del Recoletas Zamora ante Melilla La Salle por 75-72 en el Ángel Nieto, un triunfo que, según destacó, el equipo "merecía después de varias semanas cayendo en finales ajustados" y que puso fin a cinco jornadas consecutivas sin poder mejorar el casillero.

Dos mitades diferentes, pero igualmente brillantes

El técnico recordó que el equipo naranja venía de perder varios partidos en los minutos finales, por lo que evitar un nuevo tiempo extra era clave a nivel mental. Valoró especialmente la primera parte de las suyas a nivel ofensivo, que calificó como "una de las mejores del curso", y el esfuerzo defensivo mostrado en la segunda mitad, donde el equipo supo "bajar el culo y seguir el plan de partido".

Valentía naranja y apoyo del público

Pérez subrayó también el papel del público, asegurando que fue "el día con más gente en el pabellón" y que el equipo lo notó en los momentos de mayor tensión. En el último cuarto, reconoció que los nervios aparecieron cuando ambos equipos encadenaron minutos sin anotar, pero destacó "la valentía" de sus jugadoras en las acciones decisivas, especialmente las canastas de Eva Carregosa y el triple final de Inés, que selló la victoria.

El entrenador celebró que todas las jugadoras sumaran y disputaran muchos minutos, algo que considera fundamental para afrontar el tramo final de la temporada. A nivel anímico, la victoria supone un alivio tras varias semanas de buen trabajo sin recompensa. Pérez explicó que, pese a la derrota en la última prórroga, el equipo había entrenado "muy, muy bien" y que ayer se vio ese grupo "contento, vertical y valiente".

A por un triunfo para irse feliz al play-off

Sobre el posible rival en el play-off, señaló que lo más probable es que sea Melilla, salvo un doble triunfo de Cáceres y una derrota en Canoe. En cualquier caso, insistió en cerrar la liga regular con buenas sensaciones y destacó la aportación de Inés, cuyo rendimiento —y su triple decisivo— justifican plenamente su llegada en el mercado invernal.