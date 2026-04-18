El River Zamora busca el máximo botín ante el Coruxo

Después de su última derrota, en el Caja Rural River Zamora hay ganas de venganza. El equipo capitalino, que ha cuajado una gran temporada, quiere seguir peleando y escalando puestos en esta recta final de Liga y en esta ocasión buscará los puntos en casa del Coruxo, un plantel ubicado en la zona baja. El encuentro será mañana domingo a las 12 del mediodía, y los capitalinos no quieren dejar escapar la oportunidad. Se espera, no obstante, un choque intenso ya que el rival saldrá con todo.

El equipo femenino, en Orense

Por su parte, el equipo femenino del River, colista con 4 puntos, tratará de darse una alegría en tierras gallegas. Las zamoranas juegan esta tarde en casa del Ourense Ontime, un plantel que es cuarto por la cola.