Recoletas Zamora - Melilla La Salle: Fin a la mala racha naranja con un triple de Inés Giménez

El Recoletas Zamora puso fin a su mala racha de resultados ganando por 75-72 a Melilla La Salle en un encuentro muy igualado que se decidió en la última acción, un triple de Inés Giménez, que decidió un duelo digno de play-off.

La última contienda naranja en el Ángel Nieto de la liga regular se presentaba como un posible adelanto de lo que espera al equipo de Raúl Pérez en el futuro play-off. Un duelo duro frente a un Melilla La Salle que acudía a Zamora apurando sus opciones de ser cuarto en la clasificación. Tabla en la que, por otra parte, las zamoranas defendían su sexto puesto del acoso de Al-Qázares Extremadura.

Primer cuarto

Las visitantes dieron buena muestra de su nivel en la primera jugada, tomando ventaja en un luminoso que Aina Martín estrenó con el 3-2 para las locales poco después. Un acierto desde el triple que repitió para volver a poner a las suyas por delante antes de la primera canasta exterior melillense a los tres minutos de juego (6-7). Buena muestra de lo que fue el primer cuarto entre dos conjuntos muy parejos y dispuestos a ganar.

En los minutos restantes, ambos equipos se alternaron el mando del luminoso con Recoletas Zamora respondiendo por medio de Filor y Martín a los intentos de Melilla La Salle por irse en el marcador. Como un 0-4 al que siguió el mejor tramo naranja con un triple de Ana Moyano y tres puntos de Inés Giménez que abrieron brecha en el tanteo. Marcador que, sin embargo, mostró siempre diferencias muy pequeñas.

El equipo visitante mantuvo la compostura y, con un contragolpe, puso el 20-20 a minuto y medio para el fin de periodo. Punto que se alcanzó con un único punto en favor de las melillenses tras un parcial de 0-5 fruto de un triple y una buena canasta bajo aro (24-25).

Segundo cuarto

El segundo cuarto se abrió con buenas defensas por parte de ambos equipos y puntos por ambas partes en un constante combate en el que cada fallo era castigado. Bien por el físico de Melilla La Salle o por el talento y la velocidad de un Recoletas Zamora que cruzó primero la barrera de la treintena (30-29, m. 7), punto en el que ambos conjuntos se anclaron durante un par de minutos.

La sequía de puntos se cerró cuando Recoletas Zamora pudo correr y convertir sus rebotes en puntos con un parcial de 5-0 que obligó a su rival a pedir tiempo muerto. Receso que cortó la racha naranja, pero no su dominio del marcador gracias a un gran pase de Ana Pérez a Bea Sánchez. Eso sí, la fluidez naranja no era la misma y Rula detuvo el duelo con 37-34 a dos minutos y medio del descanso. Parón con el que reactivó la anotación de las suyas (42-36, m. 19).

Melilla La Salle apuró para reducir el colchón naranja antes del intermedio y consiguió su propósito, si bien las naranjas se fueron a vestuarios mandando en el luminoso del Ángel Nieto por cuatro puntos (42-38).

Tercer cuarto

La contienda se reanudó en el tercer cuarto con mucha intensidad y un triple por equipo. Carregosa abrió las hostilidades, pero Melilla La Salle respondió de inmediato. Dos aciertos que fueron los únicos en unos primeros minutos de parcial con defensas muy serias y tiros forzados.

El guion amenazó con romperse poco después, con un segundo triple por parte visitante. Sin embargo, Aina Martín engrosó sus estadísticas desde el exterior y afianzó el mando de un Recoletas Zamora que se situó 50-44 gracias a los cuatro minutos. Y si bien Melilla La Salle volvía a anotar desde lejos, Ana Pérez y Eva Carregosa forzaban el tiempo muerto visitante a un cuarto de hora del bocinazo final (54-47, m. 25).

A pesar de dos tiros libres de Carregosa, la racha naranja se vio interrumpida. Aunque eso no impidió que la diferencia subiera a los nueve puntos tras una nueva visita por la línea de personal gracias a un Melilla La Salle flojo ante el aro naranja, con cuatro puntos en varios intentos, y expeditivo bajo su canasta.

Los compases previos al último cuarto estuvieron marcados por las faltas personales, entrando ambos equipos en bonus, y la pérdida de acierto naranja, siendo también Recoletas Zamora incapaz de dominar el rebote. Situación que llevó a las melillenses a recortar diferencias y volver a situar en cuatro puntos el envite a diez minutos del final.

Cuarto cuarto

Con las espadas en todo lo alto, ambos equipos trabajaron por forzar el error rival y crecer a partir de él. Una dinámica que manejó bien Recoletas Zamora, robando muchos balones, pero sin sacar todo el provecho a ese esfuerzo. Eseo sí, el marcador corría a su favor y los tres primeros minutos de cuarto se fueron con un +2 en el marcador (64-58).

El tanteo permaneció inmóvil hasta faltar cinco minutos, cuando Davydova estrechó diferencias y forzó el tiempo de Raúl Pérez. Un receso que no mejoró la "pólvora" naranja en un cuarto con puntos a cuentagotas. Tanto que no fue hasta dos minutos más tarde que Carregosa hizo el 65-60 con el que se entró a los tres últimos minutos.

El duelo continuó siendo escaso en puntos, y eso llevó a que Recoletas Zamora pudiera desmontar a Melilla La Salle en los últimos minutos. Y es que, pese a que las visitantes dejaron la renta zamorana en dos puntos, Bea Sánchez (con dos tiros libres) y Ana Pérez (con una gran bandeja), parecían dejar zanjado el duelo a 1:22 del final (70-63). Sin embargo, un triple y un grave error naranja dieron a Melilla La Salle aire para luchar por el partido.

Apareció Eva Carregosa, para poner el partido a dos canastas de distancia a 43 segundos para el final. Tiempo insuficiente para no necesitar una canasta más con el 72-72. Un tiro que tuvo Ingés Giménez quien, con un triple, puso fin a la mala racha del Recoletas Zamora y dejó casi hecho el sexto puesto de la clasificación.