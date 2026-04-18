Recoletas se prepara para el play off ante Melilla

El Recoletas Zamarat disputará esta tarde (16.30 horas) su último partido de la liga regular en el Ángel Nieto que afrontará como preparación para el play off de ascenso contra el que podría ser, con muchas posibilidades, su rival, un Melilla que le supera en cuatro victorias pero que se presenta como un rival asequible.

El equipo naranja celebrará esta tarde el "Día Europeo de los Derechos del paciente" y abrirá las puertas a todo el personal sanitario que desee presenciar el partido. Con el fin de que el equipo tenga el máximo apoyo, el CD Zamarat también invitará a los miembros de la policía local y nacional y a los bomberos, y también podrán entrar gratis los socios del Balonmano Zamora que jugará a continuación contra el Sanse madrileño.

El Melilla llegará a Zamora situado un puesto por encima del Recoletas, y de mantenerse esta situación hasta el final de la Liga, ambos serían rivales en la primera eliminatoria del play off de ascenso que se jugará a doble partido y para el que ambos están ya clasificados.

Alejandro Gómez dirige con muy buen criterio a una plantilla en la que destaca la brasileña Raphaela da Silva que, como ala-pívot- aporta 11 puntos y 5 rebotes al equipo. Le secunda en el poste, la rusa Margarita Davydova, toda una experta en el baloncesto español que ha recorrido desde 2015 muchos equipos de prestigio en las dos primeras categorías del basket español. La cordobesa Clara Cáceres es la líder en el juego exterior junto a Macarena D´Urso que promedia diez puntos y tres asistencias por partido. La ex del Zamarat Alejandra Sánchez está ofreciendo un gran rendimiento en esta su segunda campaña en Melilla, como Alejandra Hernangómez -el eslavón femenino de la saga Hernangómez- que aporta capacidad reboteadora al equipo.

El equipo naranja afronta con esperanza esta parte final de la liga y su entrenador, Raúl Pérez se muestra todavía dolido por la derrota encajada en casa porque "si hubiéramos ganado, ya éramos sextos seguro y Melilla, quinto, y podríamos haber escondido las armas los dos. Ellas tienen la cuarta plaza prácticamente imposible y nosotros, por acabar con buenas sensaciones, deberíamos de mantenernos ahí". Tras cinco derrotas seguidas, el técnico extremeño cree que su equipo se merece ya una victoria "por cómo están compitiendo y entrenando, el último día estuvimos muy cerca y este partido nos servirá para saber en qué lugar estamos y si estamos para competir ese play off o no. Si ganamos este sábado, les habríamos ganado dos veces y volveríamos a enfrentarnos en la eliminatoria y sería positivo saber que somos capaces de derrotar al equipo que nos va a tocar en el play off".

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Raúl Pérez destaca la unión de su equipo: "Se lo he dicho que en Cáceres estuvieron muy unidas. Todos los problemas que hemos tenido durante el año nos han unido mucho, es un grupo espectacular, a nivel del trabajo día a día y de compromiso. La gente está dando un paso adelante, todas se están sintiendo importantes y esa es la clave. En Cáceres, no tuvimos bajones grandes durante el partido, algo que sí nos estaba pasando en otros partidos. Creo que el triple final nunca se tenía que haber tirado y tuvimos la mala suerte de que entró. En la prórroga ya estábamos fundidas por la poca rotación", explicó el entrenador del Recoletas Zamarat. n