Regional de Aficionados
Noname y Moraleja CF se ven las caras en un nuevo derbi de la Regional de Aficionados
El partido será a las 16.00 horas en el anexo del Ruta
P. F.
Nuevo derbi provincial en la Liga Regional de Aficionados entre Noname y Moraleja CF, que afrontan el encuentro que arrancará a las 16.00 horas en unas realidades muy distintas. El cuadro de Romasanta buscará tres puntos que supondrían un paso importante hacia la permanencia puesto que la clasificación sigue muy igualada y todavía no hay nada decidido. Enfrente, en el anexo del Ruta de la Plata, estará el Moraleja ya descendido pero que quiere concluir la competición y despedirse de la forma más digna posible.
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