Félix Mojón, entrenador del BM Zamora: "Era una victoria obligatoria para ser primeros"

Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora, se mostró ayer muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el partido ante BM Sanse, un "muy buen rival" frente al que se logró "un triunfo obligatorio".

Triunfo obligatorio

"Era mandatorio ganar en casa porque BM Torrelavega ha ganado y, así, tenemos opción en Pinto de quedar primeros. Y es algo importante por esa pequeña ventaja que da de cara a la fase de ascenso", afirmaba el técnico gallego, asegurando estar "muy contento con el rendimiento ofrecido en pista".

El BM Caja Rural Zamora se conjura antes del segundo acto del encuentro. / Balonmano Zamora

El tanteo no hizo justicia al talento rival

Mojón señaló que, pese al marcador final, BM Sanse es "un muy buen equipo, con gusto por el balonmano y buenos jugadores", explicando que la gran diferencia con el partido de ida pudo estar en "la motivación". "Hoy no les han entrado los lanzamientos y acudían con bajas, pero además está también el quedarte sin objetivo. La primera semana después de que eso ocurre es duro y puede haberles pasado factura, al contrario que nosotros que entrenamos a muy buen nivel", razonó el técnico.

Sorprendido con Guille, contento por Kike

Por otra parte, el entrenador del BM Caja Rural Zamora se mostró "gratamente sorprendido y contento" con "el papel de los nuevos": Kike Moreno y un Guille que reapareció a gran nivel en el Ángel Nieto.

"Guille me ha sorprendido porque, pese a entrenar muy bien y trabajar duro durante su lesión, ha rendido a gran nivel. Una cosa es entrenar y otra tener las distancias en pista y esa actividad; ha estado genial", comentó sobre el veterano jugador pistacho. Mientras que sobre el recién llegado Moreno, aseguró que "empezó mejor de lo que acabó, pero fue por exceso de información". "Lleva apenas cuatro partidos aquí y es lógico. Pero ha estado muy bien, ha defendido de forma notable en el 2 y, además, hemos tenido la suerte de darle minutos en diferentes situaciones. Con Gigi, con Carlos, por el centro y por el lateral", analizó Mojón sobre el debut del andaluz, que rindió de manera notable en pista.