El CD Villarabo busca el broche de oro con su afición

Tras conseguir la permanencia virtual, el CD Villaralbo quiere poner el broche de oro a la temporada y quiere hacerlo junto a sus aficionados. Esta tarde, a partir de las 16.00 horas, recibe al Guijuelo al que el entrenador calificó como "uno de los mejores equipos" de la categoría que no les pondrá las cosas nada fáciles. "Tenemos que estar concentrados porque es un equipo que nos va a llevar al límite" comentó Oji quien tiene claro que los suyos no deben conceder atrás porque "ellos tienen gente muy determinante arriba". Con todo, el objetivo es "volver a ser ese equipo fiable en casa, que no conceda y que compita".

La plantilla afronta este encuentro sabiendo que ya han evitado el descenso directo, pero conscientes de que toca sumar algo más para evitar posibles arrastres. "Queremos sumar en Los Barreros, donde estamos siendo un equipo que compite muy bien", concluyó Oji que quiere, sin duda, brindar una victoria a los aficionados que los han acompañado en cada partido en casa, además de celebrar el ascenso del filial.