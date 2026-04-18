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Fútbol | Regional de Aficionados

CD Benavente y Zamora B visitan hoy a la Ponferradina B y al Betis

Ambos equipos necesitan sumar para escalar puestos en la tabla

Formación del CD Benavente | CEDIDA

Formación del CD Benavente | CEDIDA

P. F.

El CD Benavente y el Zamora B afrontan nuevos desplazamientos en busca de un poco de aire en la Regional de Aficionados. El cuadro tomatero, en puestos de descenso directo, visita a partir de las 15.30 horas a la Ponferradina B. Los de Santi Redondo no pueden permitirse muchos más tropiezos ya que su situación es bastante complicada. Mientras, el filial rojiblanco de Kike Ramos se enfrentará al Betis, un cuadro muy duro en feudo propio que venderá bastante caros sus puntos. Ambos planteles están obligados a la victoria si no quieren alargar el sufrimiento.

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