BM Zamora puede ser hoy campeón de Liga

El Balonmano Zamora quiere proclamarse esta tarde ante su afición, campeón de Liga en el Grupo B de Primera Nacional, lo que le permitirá tener una ligera ventaja en el sorteo de la fase de ascenso a División de Plata que jugará dentro de dos semanas. Para ello, está obligado a vencer a un Sanse madrileño que es uno de los equipos más fuertes de la competición, como lo demuestra el tercer puesto con que llegará este sábado a Zamora.

El partido de esta tarde (19.00 horas en horario unificado) tendrá otro atractivo como será el debut del malagueño Kike Moreno que acaba de ser fichado como refuerzo de cara a la fase de ascenso, pero también estará condicionado por el enorme disgusto que ha causado en el Club la lesión del zamorano David Gallego que sufrió en el partido contra Torrelavega una rotura del ligamento cruzado anterior que le hará despedirse de la temporada. David Gallego era el máximo goleador del equipo con 883 goles, los mismos que ha marcado también Álvaro Fernández.

Este es uno más de los disgustos que el BM Zamora ha ido acumulando con las lesiones anteriores de Filipe y Raúl Escudero que tampoco se recuperarán antes de finalizar la campaña.

El Segura e Hijos Sanse, de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, llega en un gran momento de forma después de acumular tres victorias y un empate en el último mes, pero ya no se juega nada en el partido de esta tarde pues la victoria de Torrelavega el pasado fin de semana contra el equipo pistacho le ha situado matemáticamente fuera del segundo puesto que da derecho a jugar la fase de ascenso.

La llegada de Kike Moreno ha servido para que el equipo se olvide de la dura derrota encajada en Torrelavega: "Ha sido fruto del azar, pero sí que causa ese efecto, sobre todo en los jugadores durante los entrenamientos. Lo han visto como algo positivo. Había muchas sonrisas esta semana, muchas ganas de que Moreno llegase, de conocerlo y es un jugador que nos aportará un grado de competitividad. Hay jugadores que estaban casi solos en los puestos de primera línea y ahora tienen un competidor y ya se ha notado en los entrenos".

Mojón asegura que es muy difícil de prever cómo va a influir que el Sanse ya no se juegue nada: "Es un equipo joven, de cantera, tiene dos o tres juveniles de nivel nacional y le seguirán dando minutos, como es el caso de Palomo que está jugando muchísimos minutos. Es un arma de doble filo porque son chicos con muchísima calidad que pueden llegar a ser muy peligrosos si no tienen ninguna obligación". Y las claves, según el entrenador orensano pasan por "volver a nuestra esencia, ser capaces de defender bien como en los últimos partidos, correr que no pudimos en Torrelavega y que el balón sea fluido en ataque".

"No queremos que sea un partido trabado, con mucho golpe franco porque Torrelavega nos ganó en eso -añadió el técnico del BMZ- , trabó el balón, no fuimos capaces de darle continuidad, de jugar hacia las zonas exteriores, apenas corrimos contraataques y nos quedamos con un pobre 25, una cifra muy baja para lo que nosotros estamos acostumbrados y para lo que nosotros jugamos".

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Otro aspecto positivo es la recuperación de Guille García aunque el zamorano todavía no puede actuar en defensa. n