BM Caja Rural Zamora - BM Sanse: A un paso del título en el adiós a Fernando

El Balonmano Zamora ganó de forma contundente a BM Sanse (33-21) y se sitúa a un paso del título de liga en el Grupo B de Primera Nacional. Un logro obtenido en un gran partido pistacho que acabó en homenaje a Fernando Ruiz, quien colgará las botas a final de temporada.

Con una pérdida de balón, una recuperación y gol de Medina arrancó el líder su duelo frente al tercer clasificado. Un duelo cargado de tensión que los pistacho iniciaron plenamente concentrados. Especialmente en defensa, secando a un BM Sanse que, ni siquiera con superioridad numérica por exclusión de Oier, logró anotar durante los primeros cinco minutos.

Un gol de Jorge Oseguera y otro de Gabi afianzaron el buen comienzo zamorano, si bien un par de fallos en el lanzamiento impidieron que la renta se disparara antes del primer tiempo muerto visitante (3-0, m. 6). Receso que cortó la racha local y permitió a los madrileños inaugurar el marcador.

A partir de ese punto, el duelo se igualó bastante en el Ángel Nieto. Y si bien el BM Caja Rural Zamora llevaba la voz cantante con goles de Medina y Oier, su oponente no capitulaba y le buscaba las cosquillas siempre que tenía ocasión. Así, la diferencia no creció en favor de los de Félix Mojón, que cruzaron los diez minutos de juego con un escueto 5-3.

Fue después del siguiente gol, firmado desde los siete metros por Medina, que el público aplaudió a su nuevo "guerrero" Kike Moreno. El andaluz se estrenó con una gran asistencia al extremo en pleno parcial positivo para los locales que disparó la diferencia a cinco goles (8-3). Una ventaja que el recién llegado estiró al paso por el cuarto de hora con su primer tanto con el BM Caja Rural Zamora.

Con el marcador a favor, Félix Mojón fue rotando sus fichas tanto en defensa como en ataque. Una rotación que no falló y mantuvo la ventaja, aunque el duelo bajara su intensidad. Un ritmo más lento también motivado por el calor en un Ángel Nieto repleto para empujar a los suyos en una contienda que entró a la recta final de su primer acto con 12-5 en el marcador tras la primera diana de Marco Torres.

El ritmo goleador bajó notablemente antes del descanso. Un factor que benefició a BM Sanse. Y es que, si bien Guille regresó al Ángel Nieto con dos goles de bella factura, los visitantes respondían a cada diana pistacho. Al menos hasta los compases previos al descanso, en los que el intercambio de goles acabó fijando un prometedor 17-9 en el marcador a favor del BM Caja Rural Zamora.

Pese al colchón, el BM Caja Rural Zamora no podía caer en el conformismo durante el segundo acto. Cosa que entendió bien Félix Mojón, dando una vuelta al siete iniciales tras el descanso y manteniendo la tensión con un eficaz reparto de minutos. La apuesta, pura movilidad con Lalo, Pau Ortega y un Guille fundamental para los intereses locales..

Así, y pese a que BM Sanse insistió en acortar la renta por la vía rápida, la diferencia en el tanteo se mantuvo. Incluso cuando Marco Torres fue excluido porque, ayer, Lucas estuvo acertado bajo palos y el ataque pistacho encontró todas las soluciones que echó de menos en Torrelavega. De ahí el 22-11 en el minuto 38 de juego.

Tras una nueva exclusión señalada a Guille, Mojón cambió el siete en pista. Jortos, Fernando, Moreno, Oier y Gigi volvieron a pista para intentar mantener el ritmo del líder. Y, si bien la fluidez se mantuvo, la puntería costó más que no bajase enteros; aunque, la falta de acierto no fue exclusiva del BM Caja Rural de Zamora y el tanteo se clavó en el 23-12 durante varios minutos.

El duelo cambió su paso con el siguiente tanto de Oier, aprovechando el juego sin portero rival. En apenas dos minutos, el marcador se movió de forma continua y favorable a los locales. 27-14 marcaba el luminoso a un cuarto de hora para el final. Así que, salvo sorpresa, los dos puntos se quedarían en Zamora.

El conjunto de Viriato llegó a los diez últimos minutos sin perder su cómodo dominio, firmando Guille el 30-18 tras una clara exclusión de Oier que llevó a los madrileños a acercarse un poco en el tanteo. Sin embargo, el líder nunca vio motivos para alarmarse. Entre Pajares, Carlines, Uge y compañía, los pistacho tenían el partido bajo control.

Los últimos minutos se fueron entre fintas de Carlos, paradas de Pajares y destellos de Kike Moreno. Al menos hasta el 29:51 cuando el Balonmano Zamora rindió homenaje a Fernando Ruiz en un tiempo muerto. Un reconocimiento más que justo y merecido para "El Muro", leyenda durante 20 años del club de Viriato que dejará el deporte profesional a final de temporada. Una despedida para la que el público del Ángel Nieto se puso en pie y coreo el nombre de un jugador que hizo historia en su ciudad.

Un adiós tras el que corrió el cronómetro para marcar un 33-21 en el luminoso que deja al BM Caja Rural Zamora a un solo paso de alzarse campeón.