El Atlético Benavente mide su mejoría ante un rival directo

A las siete de la tarde, el Caja Rural Atlético Benavente tiene una cita clave para su futuro. El equipo blanquiazul puede dar un golpe definitivo a la permanencia y demostrar ante su fiel afición una mejoría en su juego. El equipo que ahora mismo entrena Santi Calero tras la dimisión de Miguel Ángel Macías parece haber superado su travesía por el desierto, pero hoy tiene la opción de certificarlo ante su público. A provechando las fiestas en Benavente se espera un gran ambiente en el pabellón de La Rosaleda, que será el apoyo necesario para un equipo que sí parece haber encauzado el rumbo.

Con 41 puntos en su casillero particular, los benaventanos reciben a un rival directo como es el Guardo de Palencia, al que conocen a la perfección y que tratará de aguarles la fiesta. Por ello, se necesitará un equipo serio en todos los aspectos que demuestre solidez atrás y verticalidad en su ataque, algo que parece que ha mejorado con el regreso de Aitor Blanco al equipo.