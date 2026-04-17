Zamora acogerá un nuevo Open Nacional de Culturismo

El culturismo volverá a ser protagonista en Zamora. Tras el éxito cosechado el pasado año, la capital del Duero acogerá de nuevo un evento de esta especialidad deportiva que tiene muchos adeptos y aficionados. Será en el teatro Ramos Carrión cuando el próximo 24 de mayo se celebre un Open Nacional que supondrá la presencia de muchos de los mejores en esta disciplina que llegarán desde diferentes puntos de la geografía.

Un año más, el promotor de esta iniciativa es Rubén Prieto, culturista zamorano que decidió centrar sus esfuerzos en que la ciudad se convirtiera en sede de un campeonato importante. En esta ocasión, la cita contará con el apoyo de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, y uno de los grandes atractivos es que se repartirán más de 7.000 euros en premios, lo que sin duda es un aliciente para atraer participantes.

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Poco a poco se conocerán más detalles de este Open, que también tendrá carácter autonómico, y que permitirá ver en el escenario del teatro mucho nivel. n