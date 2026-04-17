Peris, jugador del CB Zamora: "Acabar en play-off me hace mucha ilusión"

El Caja Rural CB Zamora llega a los últimos compromisos de Liga (quedan cinco jornadas) en su mejor momento de la temporada y con opciones reales de disputar el play-off de ascenso a ACB. Tras las últimas cuatro victorias consecutivas, todo un récord para la plantilla, llega un doble desplazamiento a Melilla y Cartagena (domingo y miércoles) que supondrá un esfuerzo extra para la expedición. Comenzando con los melillenses, fue Josep Peris el encargado de explicar que no es el mismo equipo al que ganaron en la ida y dejó claro que tampoco será un oponente fácil. "Hay que ver los resultados de los últimos partidos y tener en cuenta que es un equipo bastante distinto a lo que vimos aquí en el Ángel Nieto cuando vinieron con bajas. Tenemos que ir preparados, dejar de mirar la clasificación y no fiarnos de que vayan últimos, porque están haciendo unas buenas jornadas últimamente", señaló el jugador quien habló de lo que se encontrarán el domingo a partir de las seis de la tarde. "Tienen un juego muy rápido y si no te adaptas te pueden pasar por encima, además de una defensa bastante agresiva y presionante a todo el campo", apuntó el jugador quien, del mismo modo, habló de cómo está viviendo esta temporada, su segunda experiencia en el CB Zamora en la que se ha convertido en una pieza muy importante. "Estoy contento, la verdad. Creo que estamos haciendo una temporada muy buena, y yo creo que individualmente no me esperaba encajar tan bien en la Liga. El que esta temporada esté saliendo bien a nivel de grupo y que podamos terminar con esa posición de play-off, la verdad es que me hace mucha ilusión y que el trabajo que hacemos día a día, tanto los jugadores como el staff, se vea reflejado. La verdad es que siempre es una alegría y creo que es lo mejor que te puede llegar como deportista".

Además, sobre estos dos compromisos que permitirán una pequeña concentración de equipo, ya que no pasarán por Zamora entre medias, apuntó el valenciano que "va a ser una experiencia estar tres noches fuera de casa, pero estamos con ilusión y trataremos de sacar los dos. Van a ser rivales duros, fuera de casa, y se están jugando muchas cosas. Si no vamos con el máximo que podamos dar de igual el viaje, seguramente nos vengamos a Zamora con derrotas", avanzó el escolta.

Para acabar, y respecto a cómo se encuentra el equipo a estas alturas de año, habló de mala suerte por las lesiones que han tenido y que les han impedido estar al completo, pero, apuntó, "este último mes que ya hemos conseguido estar todos metidos en el día a día, el poder trabajar juntos y el poder conocernos todos jugando a la vez, al final está dando buenos resultados y que ojalá siga así".

Para estos dos encuentros, salvo sorpresa, Saulo Hernández podrá contar con todos sus jugadores, aunque habrá una necesaria gestión de cargas y minutos para poder llegar todos en el mejor nivel posible.