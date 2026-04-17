Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, alaba la capacidad de su plantilla para recomponerse

La victoria ante el Talavera (0-1) permitió, en palabras de Óscar Cano, "corregir el resultado del partido anterior y sentir de nuevo la realidad de esta competición". El entrenador del Zamora CF recordó que después de Unionistas se sintieron muy frustrados, pero expuso que "son cosas que le pasan a todos los equipos". "Nadie puede asegurar que los puntos que están en juego van a ser tuyos sí o sí, hay que pelearlos mucho, hay que trabajarlos mucho y esta es la dinámica que tiene esta categoría en la que cualquier equipo te puede ganar".

Ahora, una semana después también puso en valor el carácter de sus jugadores y cómo se recompusieron de lo ocurrido porque, señaló, "no es fácil levantarte después de cada golpe y eso también hay que agradecérselo a los chicos y recalcarlo" destacando lo adaptado que está el vestuario a la Primera RFEF. "Los cabrones vienen el miércoles y parece que no ha pasado nada y te planteas si estos chavales están bien de la cabeza… Pues eso que a priori es un defecto, se convierte en virtud, porque la liga sigue, y qué mejor que no les haga tanto daño la derrota sufrida y que rápidamente se recompongan", destacó el técnico.

También tuvo palabras para el partido que espera el domingo y sabe bien que será complicado porque Osasuna B, porque "a pesar de no tener grandes resultados, es un rival que le está costando mucho a los equipos ganarle", y que se impuso a la Ponferradina, Lugo y cerca estuvo de empatar ante el Tenerife. "Ellos se la están jugando, y cuando uno se la está jugando y está al límite, suele dar lo mejor de sí mismo, además de tener jugadores de calidad. Va a ser un partido igualado, que va a costar mucho", apuntó el granadino que recupera para este encuentro a Kike Márquez, mientras que continúa con las bajas de Ale Marcelo y Farrell.