Fútbol / Primera RFEF
Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, alaba la capacidad de su plantilla para recomponerse
El técnico rojiblanco recuerda que en esta categoría "cualquier equipo te puede ganar"
La victoria ante el Talavera (0-1) permitió, en palabras de Óscar Cano, "corregir el resultado del partido anterior y sentir de nuevo la realidad de esta competición". El entrenador del Zamora CF recordó que después de Unionistas se sintieron muy frustrados, pero expuso que "son cosas que le pasan a todos los equipos". "Nadie puede asegurar que los puntos que están en juego van a ser tuyos sí o sí, hay que pelearlos mucho, hay que trabajarlos mucho y esta es la dinámica que tiene esta categoría en la que cualquier equipo te puede ganar".
Ahora, una semana después también puso en valor el carácter de sus jugadores y cómo se recompusieron de lo ocurrido porque, señaló, "no es fácil levantarte después de cada golpe y eso también hay que agradecérselo a los chicos y recalcarlo" destacando lo adaptado que está el vestuario a la Primera RFEF. "Los cabrones vienen el miércoles y parece que no ha pasado nada y te planteas si estos chavales están bien de la cabeza… Pues eso que a priori es un defecto, se convierte en virtud, porque la liga sigue, y qué mejor que no les haga tanto daño la derrota sufrida y que rápidamente se recompongan", destacó el técnico.
También tuvo palabras para el partido que espera el domingo y sabe bien que será complicado porque Osasuna B, porque "a pesar de no tener grandes resultados, es un rival que le está costando mucho a los equipos ganarle", y que se impuso a la Ponferradina, Lugo y cerca estuvo de empatar ante el Tenerife. "Ellos se la están jugando, y cuando uno se la está jugando y está al límite, suele dar lo mejor de sí mismo, además de tener jugadores de calidad. Va a ser un partido igualado, que va a costar mucho", apuntó el granadino que recupera para este encuentro a Kike Márquez, mientras que continúa con las bajas de Ale Marcelo y Farrell.
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