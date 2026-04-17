Osasuna Promesas un colista muy engañoso

Osasuna Promesas visitará este domingo (16.00 horas) el Ruta de la Plata situado en una penúltima posición de la tabla del Grupo 1 que parece calificarle como un rival fácil para el Zamora CF, pero los últimos resultados indican que se trata de un enemigo muy difícil de batir y capaz de dar la sorprensa en cualquier campo.

Hace una semana, los navarros cayeron en casa ante el Avilés (0-1) pero esta derrota no es más que una prueba más de la irregularidad que mantienen durante toda la liga, porque venían de ganar a domicilio al Lugo (0-1) que discurre en mitad de la clasificación, y en el anterior partido en Tajonar se deshizo del Guadalajara por un sorprendente 4-3 en un encuentro con todos los goles en la segunda parte y en el que los navarros se adelantaron con 2-0, igualó el Dépor y el Promesas sentenció en el tiempo de descuento con el 4-2 y todavía hubo tiempo para que llegase el 4-3.

Otra prueba del buen momento en que se encuentra el equipo que dirige Santi Castillejo es el 1-0 con que saldó su visita al líder intratable, Tenerife, en el encuentro anterior en el que los canarios tuvieron que conformarse con el solitario gol que marcaron en el minuto 50. Y si seguimos remontándonos en la temporada, tampoco habría que despreciar la buena actuación del filial ante el Athletic B que sufrió para arrancar un mínimo 0-1 de Tajonar.

Cómo no va a resultar engañoso un equipo que es capaz de ganar en El Toralín a toda una Ponferradina (0-1), una plantilla que cuenta con el internacional sub 18 Asiel Bonel, autor del gol en Ponferrada, o con el ex del Zamora, Rugo Lucero que aporta veteranía al filial del Osasuna. Y la semana anterior saldó su visita al Pontevedra con un empate sin goles ante uno de los claros aspirantes a jugar el play off. Y tampoco es un desdoro caer por 0-1 en Lasesarre frente al Barakaldo con el gol en el minuto 94.

El club intentó en febrero buscar la reacción con los fichajes de Rufo Lucero y del centrocampista Manu Rico, procedente del primer equipo de la S. D. Huesca, con el que había participado en 8 partidos en LaLiga Hypermotion y 3 de la Copa del Rey, entre ellos el partido ante Osasuna. En total, el futbolista oscense, acumula 30 partidos en Segunda Federación, 43 en Primera Federación y 20 en LaLyga Hypermotion, además de 9 en la Copa del Rey.

Pero la esperada reacción no llega y a falta de seis jornadas para el final de la Liga, Osasuma Promesas figura con 30 puntos, a ocho de la salvación que marca actualmente el Ourense,ya sumado el punto que consiguió entre semana en su visita al Castilla (1-1). Solo un milagro permitiría al filial salvarse del descenso, pero eso no implica que no vaya a luchar con uñas y dientes todos los partidos que le faltan.

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Conviene recordar, por último, que en el partido de la primera vuelta se produjo la que, seguramente, haya sido la victoria más convincente del Zamora con el 1-3 firmado en los campos de Tajonar con goles de Athuman, Santos (en propia puerta) y Márquez. n