Fallecimiento
Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto mundial con récord de puntos anotados
EFE
Sao Paulo
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