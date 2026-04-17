Kike Moreno: "Soy un jugador que se nutre del equipo"

El malagueño Kike Moreno, que esta misma semana se ha incorporado como jugador al BM Zamora Caja Rural, aseguró este jueves en rueda de prensa que "intentaré cumplir como central, dando un poco de orden al equipo, y tener también un poco de gol". Moreno explicó que esta temporada se encontraba en el Handball Mallorca, también de Primera Nacional, que ya no se jugaba nada en lo que resta de temporada. Félix Mojón contactó con él y le explicó que tras las lesiones de Filipe y Raúl, "necesitaba un jugador que reuniera las características de los dos lesionados y que yo cumplía un poco el perfil. Después de pensarlo bastante, al final me pareció una buena opción y aquí estamos".

Moreno reconoció además que no fue fácil tomar la decisión de desplazarse a Zamora porque "estaba trabajando supercontento con niños en un colegio, estaba muy integrado en el equipo y es difícil moverte si estás contento en un sitio pero este es un buen proyecto, yo soy competitivo y quiero estar siempre donde pueda avanzar deportivamente. Aquí se da toda esa casuística".

Su integración en Zamora está siendo muy buena: "LLevo dos entrenamientos nada más y estoy supercontento porque he encontrado buen ambiente en el equipo, se ve un grupo unido, sano y hay un buen nivel de entrenamientos que es algo que también buscaba".

Su intención de llegada es , "como me pidió el míster, intentaré cumplir como central, dando un poco de orden al equipo, y tener también un poco de gol. Además aportaré mi veteranía, yo soy un jugador que me nutro del equipo y me gusta apoyar a mis compañeros dentro y fuera. Ya llevo unos años jugando a ésto y ayudaré en lo que me pidan".

El jugador malagueño reconoció que recibió muy buenos informes del BM Zamora de Cubillas, que estaba en su mismo equipo, "él me habló muy bien del club y a cualquier persona que le he preguntado me habían dicho que es un club serio, que cumplían lo que prometían, que habían estado en Asobal y que había una buena estructura. Además ya había jugado contra ellos el año pasado en Gáldar, en la fase de ascenso, y vi que era un buen equipo", añadió el jugador que no llegó a jugar nunca en el Ángel Nieto porque no coincidió nunca con el BM Zamora.

Kike Moreno no conoce demasiado este grupo de Primera porque ha jugado en otros grupos: "No conozco mucho pero veo que el equipo va primero, que si ganamos los dos partidos que quedan nos haremos con el campeonato para poder tener unos rivales un poquito más fáciles en la fase". Y se define como jugador asegurando que "hago un poquito de todo, el lanzamiento entre líneas puede ser una de mis características y repartir juego". Suele defender en el puesto 2.

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Por su parte, Félix Mojón no dudó en declarar que "estoy muy contento con Kike, sus entrenamientos han sido muy buenos, es muy positivo, ha sido incluso una sorpresa en algunos aspectos lo que nos está aportando que es más de lo esperado. Es un jugador que se desenvuelve muy bien en facetas defensivas, muy completo. Le noto que observa, que aprende, que pregunta, cualidades muy positivas porque le harán crecer en el juego muy pronto, y además nos puede enseñar a nosotros cosas del juego". n