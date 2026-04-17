Dani Merchán, jugador del Zamora CF: "Nosotros nos lo vamos a dejar todo cada día"

“Contentos e ilusionados con el trabajo”. Así se encuentra el vestuario del Zamora CF ante la recta final de temporada que están viviendo y es que tan solo restan 6 jornadas de liga regular o, lo que es lo mismo, 18 puntos en juego. “Estamos donde queríamos, en la parte alta de la clasificación, a falta de seis partidos. Esperamos poder sacar lo mejor de nosotros en este tramo final. Sabemos que va a ser muy complicado porque todo el mundo se está jugando algo, pero nosotros nos lo vamos a dejar todo cada día para intentar sacarlo”, apuntó el jugador en la sala de prensa del Ruta de la Plata. Además, el defensa, que ahora mismo está contando con menos minutos sobre el terreno de juego, reconoció que “el trabajo de la temporada está prácticamente hecho y lo que queda es meterle más corazón que cabeza y sacar los puntos como sean”.

De cara a este encuentro (domingo, 16.00 horas), el equipo rojiblano también tendrá la obligación de resarcir a sus seguidores por el último encuentro ante Unionistas, y eso es algo que también reconoció Merchán que, al igual que sus compañeros, quiere “demostrar a la afición que queremos darle una alegría e intentar sacar los tres puntos”, además de reconocer que intentan no fijarse en cosas externas y centrarse en ellos mismos. “Tratamos de trabajar cada día sin fijarnos en lo que hagan los demás y a partir de ahí centrarnos en lo nuestro para sacar lo mejor de nosotros”, expuso el pupilo de Óscar Cano.

Respecto al encuentro insistió en que no van a tener de referencia el partido de ida y admitió que “sabemos que tenemos que mejorar bastante por lo que debemos centrarnos en nosotros para poder sacar el partido”. Además, son conscientes de lo mucho que se juega Osasuna Promesas y eso los llevará a “venir con todo lo que le convierte en más peligroso”.

"Todo futbolista quiere jugar siempre"

En su intervención también tuvo ocasión de hablar de cómo se encuentra a título personal y verbalizó lo que todo el mundo sabe: todo jugador quiere jugar todos los minutos y todos los partidos siempre. “Yo estoy trabajando en los entrenamientos, intentando aportar al equipo desde donde me toque. El equipo está ganando, Miki (Codina) en este caso, ahora que está jugando en mi posición, lo está haciendo bien. Y a mí solo me queda trabajar y esperar que el míster me dé la oportunidad. Yo también me puedo adaptar al lateral izquierdo, he jugado muchos años ahí, pero el míster ha encontrado estabilidad en este once, está dando resultado y toca esperar”, zanjó Dani Merchán dejando claro que “estamos en un momento en el que todos sumamos, tenemos un objetivo claro. Al final intentamos no mirar la parte individual sino mirar el colectivo, y sabemos que, aunque nos dé cinco minutos el míster, vamos a tener que salir a morder”.