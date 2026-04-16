El Zamora CF, ante la tarea de reconciliarse con su afición

El Zamora CF tiene varios frentes abiertos, aunque todos pasan por el mismo fin: ganar este domingo a un Osasuna B que apura cartuchos de salvación en Primera RFEF, lo que, para algunos, lo puede convertir en más peligroso. Centrados en su propia realidad, el equipo rojiblanco regresó ayer al trabajo y lo hizo con la mirada puesta en su compromiso liguero.

Ahí, en el Ruta de la Plata, la plantilla tendrá la oportunidad de reconciliarse con su afición y resarcir a sus aficionados por lo ocurrido en el último partido en casa cuando perdieron ante Unionistas en el tiempo de añadido. Los seguidores pedirán victoria y buena imagen a los suyos que, tras ganar a Talavera, vuelven a depender de sí mismos para cumplir con el objetivo de un play-off que sigue teniendo muchos candidatos. La jornada 33 ya ha comenzado y lo hizo con un empate entre Madrid Castilla y Ourense, lo que llevó al Zamora a perder un puesto y ahora mismos se sitúa quinto en la tabla. Por tanto, lograr el máximo botín ante Osasuna es imprescindible para mantenerse en la zona noble.

Día de la Cantera

Además de todo lo que hay en juego en el aspecto deportivo, el duelo de este domingo servirá para que la entidad rojiblanca exhiba músculo. El club ha decidido celebrar el Día de la Cantera por lo que decenas de pequeños y jóvenes futbolistas serán protagonistas en el Ruta de la Plata. El acto principal tendrá lugar durante el descanso del encuentro, momento en el que los equipos de las categorías inferiores del Zamora CF saltarán al terreno de juego para ser presentados ante la afición y que reciban los merecidos aplausos por el trabajo realizado durante el curso.

Con esta iniciativa, el club quiere "poner en valor el trabajo que se realiza desde la base, así como reconocer el esfuerzo de jugadores, técnicos y familias que forman parte de la cantera rojiblanca".

La cantera, añadieron en una nota de prensa, representa uno de los pilares fundamentales del Zamora CF, siendo clave en el desarrollo deportivo y personal de los jóvenes futbolistas de la provincia.

Con todo, desde el club se anima a todos los aficionados a acudir al estadio y acompañar a sus canteranos en un día tan especial, así como apoyar al equipo en un partido importante.

Próximos horarios

Poco a poco se van conociendo horarios de las próximas jornadas, aunque, por ahora no hay ninguna en horario unificado. El Zamora CF jugará ante Osasuna B en casa y en O Couto ante el Ourense en jornada de domingo a las cuatro de la tarde, mientras que, frente a la Ponferradina, otro choque de vital importancia, lo hará en el Ruta de la Plata el sábado 2 de mayo a las 18.30 horas.

La entidad del Duero conoce el trabajo de la Fundación Intras

Por otro lado, el Zamora CF visitó esta semana las instalaciones de la Fundación Intras. Hasta allí se desplazaron Carlos Ramos, capitán rojiblanco; David Vizcaíno, director deportivo, y Celia Conde, directora de comunicación del club. Los tres compartieron una jornada muy especial en la que pudieron conocer de primera mano el trabajo que realizan desde Intras, además de participar en un enriquecedor debate con las personas del centro.