Fútbol
El futuro de Noname, CD Benavente y Zamora CF, en juego; Moraleja CF, ya descendido
Con el Moraleja CF ya sentenciado, CD Benavente, Zamora B y Noname encaran las últimas cuatro jornadas con necesidad de puntos para eludir el descenso
Restan tan solo cuatro jornadas para que finalice la Regional de Aficionados y la igualdad es máxima. A estas alturas hay muy pocas cosas decididas en el Grupo B, el que afecta a los equipos de la provincia de Zamora, aunque una de ellas es el descenso del Moraleja CF que en su segundo año en la categoría no ha podido salvarse. El resto está en el aire, incluyendo el futuro de Noname, Zamora B y CD Benavente y es que el hecho de que solo haya cuatro puntos de diferencia entre el sexto clasificado y el décimo cuarto hace que esta recta final de campeonato esté al rojo vivo. Del grupo de 16 equipos descenderán directamente tres, pero luego ya entran en juego los arrastres de Tercera RFEF que también afectarán directamente y pueden ser letales.
Comenzando por el final, por el farolillo rojo, el Moraleja está terminando una campaña muy negativa en cuanto a resultados. Tan solo 18 puntos en los 26 partidos disputados hasta el momento los han llevado directos a la Provincial, de donde llegaron hace dos años. Todavía quedan cuatro partidos para enmendar el rumbo, pero la permanencia, ya por números no es posible, aunque sí piensan acabar el año lo más dignamente posible. Por delante tienen el derbi ante el Nomane y tres enfrentamientos duros ante La Bañeza, Ciudad Rodrigo y La Cistérniga.
También en problemas, aunque con margen está el CD Benavente. Los tomateros que tuvieron muy buenas rachas de resultados, vuelven a estar, como el curso pasado, en plena lucha por evitar perder la categoría. Los de Santi Redondo son décimo cuartos con 31 puntos, es decir, terceros por la cola, pero, todo sigue tan ajustado que dos triunfos permitirían dar un salto importante. Por delante tienen duelos con la Ponfe B (12º), Sariegos (4º), un derbi que puede ser clave con el Zamora B para acabar con el Victoria, actualmente sexto con 35 puntos pero que en el momento de esa última jornada puede estar ya salvado.
Con dos puntos más, 33, y décimo están los rojiblancos de Kike Ramos. El filial del Zamora, que tuvo un comienzo liguero espectacular en los puestos "top" de la tabla se ha ido desinflando y llega a estas últimas jornadas con el futuro sin resolver. Tiene por delante un complicado duelo ante el Betis, para después medir fuerzas con el Victoria, Benavente y Béjar, con el que culminará la competición.
Para finalizar el listado de equipo de la provincia se encuentra en Noname que, aunque ha ido de menos a más, tampoco tiene asegurada la permanencia. El equipo "de la interrogación" tiene un punto más que el Zamora B, 34, pero también necesita puntuar de tres en tres para no llegar al último compromiso jugándosela.
A estas alturas, cierto es que tampoco tienen descartado matemáticamente alcanzar los puestos de play-off, pero parece que este tampoco será el del ascenso de un club creado para alcanzar el fútbol profesional a medio plazo. Las jornadas que tiene para las próximas semanas serán ante Moraleja, Betis, La Bañeza y Ciudad Rodrigo. Así las cosas, a los representantes de la provincia les espera un fin de fiesta intenso y complicado y es que incluso el Moraleja quiere concluir con buenas sensaciones. Mirando de reojo la clasificación de Tercera RFEF, ahora mismo descenderían Numancia B, Becerril y Unionistas B, siendo este último el único que afectaría al Grupo B. No obstante, todo dependerá también de los descendidos de Segunda RFEF. Con este panorama, el único objetivo será sumar el máximo para que la salvación esté asegurada y, si no, tocará estar pendientes de terceros como le sucedió el pasado año al CD Benavente.
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