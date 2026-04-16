Dulce cierre de temporada para las cadetes e infantiles del Balonmno Zamora

La clasificación para la Final Four del Campeonato de Castilla y León infantil masculino por parte del 12 Frailes BM Zamora protagonizó el fin de semana vivido por la cantera del club de Viriato. Una jornada que supuso el cierre de curso para las escuadras cadete e infantil femeninas en dos competiciones que dejan buen sabor de boca de cara al futuro de sus jugadoras.

Bahía Principe BM Zamora roza el sector

El equipo cadete femenino Bahía Príncipe BM Zamora estuvo muy cerca en León de clasificarse para el sector de su categoría en una fase de acceso en la que terminaron ocupando el segundo puesto de la clasificación.

Las cadetes tuvieron un difícil estreno que marcó el devenir del fin de semana pistacho con una derrota por 32-27 que otorgaría el billete para el sector al conjunto anfitrión, CLEBA A. Un resultado del que la escuadra zamorana se rehizo en los siguientes días, cuajando muy buenos partidos y marcando en pista gran diferencia respecto a sus rivales. Sin embargo, las contundentes victorias ante Aula C (36-26) y BM Laguna (41-35) no bastaron para alcanzar el sector.

Agridulce final de curso para las infantiles

Por su parte, el Bellido Decoración BM Zamora trató sin suerte alcanzar la gran final de la categoría infantil femenina en el sector disputado en Palencia. Una cita que dejó sensaciones encontradas en la expedición pistacho.

Las infantiles del Balonmano Zamora posan para las cámaras en suelo palentino. / Balonmano Zamora

Si bien el primer día, frente a Aula Cultural, no hubo opción a competir, las zamoranas lucieron gran mejoría frente a las anfitrionas en la segunda jornada. Progreso que no se rubricó en el tercer encuentro; un choque en el que las infantiles cuajaron una floja actuación que dejó sabor amargo al notable curso de una plantilla llamada a seguir creciendo en próximos años.

Nuevo fin de semana con citas importantes

Tras estas competiciones, la base del Balonmano Zamora pone ahora su atención en la disputa de las fases de acceso al sector de los equipos de categoría cadete masculina. Competiciones que se celebrarán este mismo fin de semana, al igual que la "Final Four" infantil masculina a la que 12 Frailes BM Zamora llega con opciones de pelear por acudir al próximo Campeonato de España por clubes.