El Balonmano Zamora lanza una promoción especial para llenar el Ángel Nieto en el último partido de liga

El Balonmano Zamora ha puesto en marcha una promoción especial de cara al partido de este sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el pabellón Ángel Nieto, donde el Caja Rural se enfrentará al Balonmano Sanse en el último encuentro de la liga regular que se dispute en casa.

Con el objetivo de convertir el pabellón en una auténtica fiesta del balonmano, el club ha decidido que cada socio podrá acudir al partido acompañado de una persona totalmente gratis. Para ello, no será necesario retirar entrada anticipada ni pasar por taquilla, bastando con acceder al recinto con el carné de socio, permitiendo la entrada directa del acompañante.

Desde el club se hace un llamamiento a la afición para que acuda en masa a apoyar al equipo en un encuentro clave, ya que, de darse los resultados, una victoria podría proclamar al Balonmano Zamora campeón de liga, poniendo el broche de oro a la temporada regular.

Además, este partido contará con una iniciativa conjunta con el Zamarat, reforzando la unión del deporte zamorano en una jornada muy especial. De este modo, los socios del Balonmano Zamora podrán acceder de manera gratuita al partido del Zamarat, que se disputará el mismo sábado a las 16:30 horas frente a La Salle Melilla.

Por su parte, los abonados del Zamarat también podrán asistir gratuitamente al encuentro del Balonmano Zamora, accediendo a la grada de preferencia del Pabellón Ángel Nieto para disfrutar del duelo ante el Balonmano Sanse a las 19:00 horas.

El club anima a todos los aficionados a vivir una tarde completa de deporte en Zamora, apoyando a ambos equipos y creando un ambiente inmejorable.