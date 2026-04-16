Ana Moyano, jugadora del Recoletas Zamora: "Este puede ser un ensayo general del play-off"

El Recoletas Zamora encara la recta final de la Liga regular de la Liga Challenge y el único reto que tienen en el horizonte, tras cinco derrotas consecutivas, es el de recuperar sensaciones. En este caso, en esta penúltima jornada, el equipo naranja recibe en el Ángel Nieto a Melilla (sábado, 16.30 horas), posible rival en la eliminatoria de play-off, y en el equipo son conscientes de la oportunidad que tienen por delante. “La verdad es que tenemos muchas ganas y mucho ánimo. Pienso que podemos darle la vuelta a la situación, intentar sacar la victoria este sábado, sobre todo porque es un partido que puede ser que nos lo encontremos próximamente”, señaló Ana Moyano en rueda de prensa.

La jugadora tiene claro que es “bastante importante” irse “con buen sabor de boca y, por supuesto, intentar llevarnos la victoria” en un duelo que puede ser considerado como un ensayo general de lo que está por venir. “Es importante también para ver cómo estamos de cara al playoff y si lo sacamos pienso que nos va a llevar también a estar más positivas, a verlo todo de otra manera y creo que después podemos competir de tú a tú. Puede ser un partido muy bonito por los dos lados y ojalá nos llevemos la victoria. Sí podría ser un ensayo de ver cómo se nos da este equipo”, indicó ante los medios de comunicación.

Unión en la plantilla

Ana Moyano también quiso destacar otro dato de la plantilla y es lo “unido” que está el grupo y más en un mes que ha sido “muy complicado” por todas las lesiones y contratiempos sufridos. Sobre este asunto sí indicó que “ha sido un mes bastante duro porque eran gente importante en la plantilla, que además lleva todo el año dando la talla y compitiendo y jugando con dolor. Para nosotras ha sido duro también porque entrenar también se hace un poco más complicado y sobre todo también intentar, ahora que ellas no están, dar un paso adelante para poder suplir esas bajas de la mejor manera posible y, obviamente, para también dedicarle a ellas las posibles victorias que nos queden”, señaló Moyano, dando las gracias a las jugadoras canteranas que les ayudan en los entrenamientos.

Con todo, cree que este sábado volverá a ser clave el trabajo defensivo porque “somos un equipo que depende mucho de eso”. “También hay que dominar también el rebote, que es una cosa que nos está costando últimamente, y parar a sus tiradoras ya que es un equipo bastante tirador que puede entrar en racha con facilidad. Pienso que esas serían las claves un poco de partido”, concluyó la jugadadora.

“Día Europeo de los Derechos del Paciente”

Este encuentro ante Melilla, al ser el último en casa de la Liga regular, será especial. El Zamarat quiere celebrar el “Día Europeo de los Derechos del Paciente” homenajeando a “todos aquellos que nos cuidan”. Por este motivo se han puesto carteles en todos centros de salud y hospitalarios de la ciudad donde se han depositado unas invitaciones para que todo el personal sanitario que quiera pueda acudir al partido gratis.

Además, extendieron la iniciativa a la Policía, nacional y local, y a los bomberos, que pondrán acceder a las instalaciones mostrando el carné de profesional.