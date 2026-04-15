El Zamora CF celebrará este domingo el Día de la Cantera rojiblanca

El encuentro de este domingo ante Osasuna B (16.00 horas) es muy importante para el Zamora CF, y es que, además de lo mucho que hay en juego en el aspecto deportivo, servirá para que la entidad exhiba músculo. El club ha decidido celebrar el Día de la Cantera por lo que decenas de pequeños y jóvenes futbolistas serán protagonistas en el Ruta de la Plata.

El acto tendrá lugar durante el descanso del encuentro, momento en el que los equipos de las categorías inferiores del Zamora CF saltarán al terreno de juego para ser presentados ante la afición.

Con esta iniciativa, el club quiere "poner en valor el trabajo que se realiza desde la base, así como reconocer el esfuerzo de jugadores, técnicos y familias que forman parte de la cantera rojiblanca".

La cantera, añadieron, representa uno de los pilares fundamentales del Zamora CF, siendo clave en el desarrollo deportivo y personal de los jóvenes futbolistas de la provincia.

Con todo, desde el club se anima a todos los aficionados a acudir al estadio y acompañar a sus canteranos en un día tan especial, así como apoyar al equipo en un partido importante.