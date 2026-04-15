Saludes, máximo responsable del CD Villaralbo: "Es el año más positivo de los que he tenido como presidente"

¿Qué valoración puede hacer de este curso, con una permanencia y un ascenso ya confirmados?

Es un año muy positivo, el más positivo de todos los que he tenido como presidente, primero por lograr el objetivo de la permanencia del primer equipo. Es cierto que no nos teníamos marcado el objetivo del ascenso del filial, pero sí es verdad que todos los años estábamos ahí entre los tres primeros, con opciones de ascenso, aunque siempre había un equipo que estaba mucho mejor. Este año lo hemos logrado y la valoración es positiva: para mí, la más positiva de todos los años que llevo como presidente.

Empezamos con el Tercera RFEF, se ha logrado el objetivo a falta de cuatro jornadas, pero se ha pasado mal en algún momento.

La Tercera es complicadísima, tanto para los equipos de arriba como para los que tienen objetivo la permanencia. Es muy competida y está muy igualada. Por eso, sacar los puntos en Los Barreros tenía que ser la base fundamental de la permanencia y es verdad que en el primer tramo liguero nos costó un poco puntuar aquí en casa.

Pero confió en Oji, su entrenador, ¿en algún momento se le pasó por la cabeza hacer cambios?

No. Mantuvimos una reunión cuando tuvimos esa mala racha al principio de temporada para valorar entre todos lo que creíamos que no estaba saliendo bien e hicimos un poco de hincapié en trabajar a nivel defensivo para intentar sacar porterías a cero porque al final nos estábamos dando cuenta de que siempre nos penalizaba que encajábamos un gol en contra en los primeros minutos de partido y eso ya siempre te limitaba un poco las expectativas de sacar los tres puntos. Ahí Oji hizo hincapié en estos aspectos y luego tuvo cinco o seis partidos puntuando con porterías a cero y eso es lo que nos dio un poco el ánimo o las ganas de seguir trabajando en esa línea para continuar puntuando. Era fundamental no encajar y es verdad que, si haces una valoración con respecto al resto de equipos, el Villaralbo es de los que menos ha encajado.

Los jugadores del CD Villaralbo celebran la permanencia / LOZ

Una salida importante

La marcha de Chechi también pudo influir un poco en el rendimiento.

Todas las marchas de jugadores importantes te marcan y es verdad que la salida de Chechi obligó un poco a un jugador como Emmanuel Manero, que tiene perfil de delantero, a ponerse de lateral derecho como una de las soluciones que buscó Oji para poder compensar la marcha de Chechi. Al final se adaptó bien y pudimos competir y no lo hemos echado mucho en falta, pero sí es verdad que te marca porque pierdes un hombre de plantilla importante, que es de casa, uno de los capitanes y en el vestuario parece que te falta algo, pero se han sabido recomponer bien.

Quedan todavía cuatro jornadas por delante, toca disfrutar, pero ya decía el entrenador que no se iban a dejar llevar, ¿qué mensaje les ha enviado?

Hay una cosa importantísima y es que, después de esta jornada en Segunda RFEF, hay tres posibles descensos a nuestro grupo, como son Burgos B, Atlético Astorga y Valladolid Promesas. Eso generaría dos arrastres por lo que tenemos que intentar sacar los máximos puntos posibles y dejar entre los puestos de descenso directo y nosotros por lo menos, para estar tranquilos, dos equipos.

¿Ya está planificando la próxima temporada?

Llevamos pensando en la próxima temporada hace ya unas cuentas jornadas porque tienes que tener un planteamiento completamente distinto. De tener un filial regional a tener un provincial hay una diferencia de 40 o 50 mil euros en el presupuesto y tienes que saber de dónde los vas a sacar o de dónde se los vas a quitar al primer equipo para poder salir y sacar dos equipos competitivos. La idea es que, por lo menos, la mitad de cada plantilla sea sub-23 para poder gestionar los dos equipos a la vez, pudiendo subir jugadores e intentar hacer dos plantillas competitivas.

¿En esa planificación está ya el entrenador?, ¿ha hablado con Oji?, ¿quiere seguir contando con él?

Con Oji todavía no he hablado, pero sí he hablado con el entrenador del filial, Loren Fernández, y me dijo que este año preferiría no entrenar. Como yo iba a necesitar, debido al crecimiento del club, una persona que me echase una mano en la gestión, me ha dicho que esa persona iba a ser él para yo poder desvincularme de ciertas cosas y centrarme en otras porque en todo no puedo estar.

¿Como director deportivo?

No, la dirección deportiva del primer equipo la vamos a sacar aparte. Esto va a ser para toda la tramitación de licencias, la parte del filial, jugadores, entrenadores…, y yo me voy a quedar con la gestión económica, subvenciones y todo lo demás.

Volviendo al Tercera, ¿va a hablar con Oji, quiere que siga?

Sí, oferta de renovación por parte del club va a tener.

Y para el filial, ¿han pensado?

No, de momento no. Tenemos primero que valorar qué tipo de plantilla queremos constituir y dónde vamos a jugar porque tenemos un poco el hándicap de que en Los Barreros, si juega el primer equipo, no puede jugar ningún equipo más y en la Ciudad Deportiva Fernández García hemos tenido un problema con el césped y estamos intentando ver cómo lo solucionamos. Después, en función de que tengamos claro dónde van a jugar, intentaremos hacer una plantilla lo más competitiva posible y a partir de esos detalles veremos qué jugadores y entrenadores necesitamos.

Celebración del Villaralbo B / Cedida

Comentaba que sube el presupuesto 40.000 euros, ¿se va a poder sacar? Entiendo que el objetivo es poder competir con garantías.

Espero que sí, pero tenemos que ver qué forma le tenemos que dar a esos dos presupuestos que son los que más peso te van a llevar entre toda la temporada y si para que compita el filial hay que bajar el presupuesto del primer equipo pues tendremos que ver en cuánto y cómo lo podemos gestionar, y en función de eso iremos tomando decisiones.

Hace años que se habla de filialidad con el Zamora CF, ¿es un tema que se puede retomar?

Ahora mismo creo que ni el Zamora necesita la filialidad del Villaralbo, ni el Villaralbo la del Zamora. Sí es verdad que hemos firmado un convenio para que todos los jugadores a los que el Zamora quiera dar salida, tanto en el filial como en la primera plantilla, que sean sub-23 y que quieran dar un salto de categoría en Tercera y Preferente puedan venir para intentar mejorar su formación, y en eso es en lo que estamos de momento. No hemos tenido ninguna toma de contacto más ni hemos dado el paso hacia otras cosas que podamos realizar. Una vez que se consigan los objetivos y estemos todos tranquilos y ellos se puedan meter en play-off y jugar esa fase de ascenso podemos retomar conversaciones y ver cómo planteamos la temporada de cara al año que viene.

¿Los distintos convenios con clubes de la provincia siguen adelante?

Sí, continuaremos con los convenios con el Amor de Dios, San José Obrero y todos los clubes de convenio para seguir formando las categorías inferiores y, de cara al año que viene, el objetivo de estos convenios es lograr tener un juvenil en categoría Regional.