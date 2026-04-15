Peláez y de la Iglesia, campeones provinciales

José María Peláez se proclamó campeón provincial de San Huberto tras la prueba disputada el pasado fin de semana en Otero de Bodas, mientras Ana de La Iglesia se llevó el título femenino. En la clasificación masculina ocupó el segundo puesto Jesús Barroso y tercero finalizó otro experto especialista en esta modalidad de la caza menor como es Juan José Posado. Cuatro hombres y una mujer compitieron en esta final del Campeonato Provincial, aunque la participación total fue de 20 cazadores, con 13 gallegas, cinco zamoranos y dos salmantinos. La victoria absoluta correspondió al salmantino César Andrés.

Juan José Posado llegó a la final como líder del Campeonato Provincial de San Huberto tras disputarse las dos primeras pruebas puntuables, en Figueruela de Sayago y Villabuena del Puente.

El buen resultado de la prueba ha hecho que la Delegación Zamorana que dirige David Pascual se plantee la posibilidad de que el Campeonato de Castilla y León regrese a la provincia de Zamora después de muchos años. El Autonómico está previsto para los días 19 y 20 de septiembre próximos.

Recorridos

Por otra parte, el próximo sábado, también la Delegación Zamorana, organizará el Gran Premio Diputación de Zamora de Recorridos de Caza y ya ha sido necesario cerrar las inscripciones. En un principio se habían presupuestado 84 cazadores y ya se han superado las 150 personas con mucha gente en lista de espera. Esta competición será el Campeonato Provincial de Recorridos y coincidirá el próximo 19 de abril con el Gran Premio Carril. La prueba se disputará en Toro a las 9 horas, sobre 100 platos. Los participantes se reunirán en una comida al finalizar la tirada.

La organización repartirá mas de 6.500 euros en premios diversos para las categorías de hombres A, B y C, Iniciados, Senior, Veteranos, Máster, Junior y Mujeres. Habrá 40 premios repartidos a lista corrida y se sorteará entre los inscritos una escopeta superpuesta Browning 525 Sporter valorada en 2.000 euros.