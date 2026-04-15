Nuevo taller de balonmano para jóvenes en abril

El Balonmano Zamora ha anunciado en sus redes sociales una nueva actividad dirigida a los jugadores de categorías inferiores. En esta ocasión, el club pistacho organizará un "Taller de Balonmano", una iniciativa que contará con una única jornada de duración.

La nueva actividad del club de Viriato tendrá lugar el próximo viernes 24 de abril, aprovechando el parón lectivo que vivirán los jóvenes de la provincia, entre las 9.00 y 14.00 horas. Tendrá como escenario el Pabellón de la Universidad Laboral y estará dirigida a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019.

El coste de este "Taller de Balonmano" será de 12 euros y contará con plazas limitadas, según ha señalado el propio Balonmano Zamora.