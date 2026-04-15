Morales Activa Caja Rural, protagonista de un notable fin de semana para el pádel de Zamora

El pádel zamorano sigue demostrando su alto nivel en una temporada cuyo último fin de semana arrojó resultados muy positivos para muchos de los equipos de los diferentes clubes que representan a la provincia en las distintas competiciones que se están llevando a cabo en este mes de abril. Algunas, de alta relevancia, como el InterSeries que otorgó a Morales Activa Pádel su clasificación para el cierre de las Series Nacionales de Pádel en Sevilla.

Morales Activa Pádel, rumbo a Sevilla

El conjunto femenino patrocinado por Caja Rural de Zamora brilló con luz propia en la SNP al conseguir billete para la disputa del Máster de Sevilla, la gran cita nacional que reúne a los mejores conjuntos del país en esta competición.

Conjunto del Morales Activa Caja Rural de Zamora en las Series Nacionales de Pádel / Cedida

La escuadra zamorana, dentro de la categoría 500, conquistó el InterSeries al superar en semifinales al bloque asturiano Agencia OlivaFrá por un contundente 12-0 y superar la final ante Match Point Valladolid por un ajustado 7-5. Un marcador, este último que permitió a las zamoranas culminar un gran fin de semana en una temporada de ensueño.

Este no fue el único resultado positivo de la jornada para el pádel zamorano, inmerso también en otras competiciones como la Liga PádelCyL o la MLP. Dos campeonatos cuya última jornada contó también con éxitos para los clubes locales.

Pádel Duero, en la cima de la Liga PádelCYL

Dentro de la Liga PádelCyL, Pádel Duero firmó resultados dispares a lo largo del último fin de semana, pero sus victorias tuvieron un valor determinante. Triunfos como el firmado por Pádel Duero Caja Rural Zamora en pista del Peñalara segoviano, rival al que superó por 1-2 y con el que ahora empata a puntos en lo más alto de la clasificación.

Equipo del Pádel Duero Caja Rural de Zamora. / Cedida

Este resultado se vio respaldado por las buenas actuaciones de Pádel Duero Ternera de Aliste y Pádel Duero Toyota Vía de la Plata, si bien ninguno pudo vivir una jornada completa. Las primeras, en Tercera Categoría, ganaron por un cómodo 0-3 a Pa’delante Seguros en tierras bercianas, escenario donde cayeron después ante Las Templarias por 2-1, arañando cuatro puntos con los que seguir en los puestos de clasificación para los cruces previos a la Final Four; mientras que, en Cuarta Categoría, Pádel Duero Toyota estrenó su casillero de victorias esta temporada al ganar por 2-1 a PádelZone justo antes de medir fuerzas contra el líder de su grupo, adversario contra el que perdió por 3-0.

Derbi y derrotas en la Major League Pádel

Por otra parte, en la Major League Pádel, solo hubo una victoria, la firmada por el Morales Activa Pádel en su derbi frente a Pádel Duero-Viriatos Toyota Vía de la Plata que ganó por 3-0. Y es que, los otros dos envites de la jornada protagonizados por AB Club de Pádel Caja Rural se saldaron con derrota.

Conjunto de AB Club de Pádel Caja Rural en la MLP. / Cedida

AB Club de Pádel Caja Rural cedió ante Pádel Charro Plus por 3-0 y en el Club Canto de Pádel de Salamanca por 2-1, aunque esa victoria en el choque femenino del segundo enfrentamiento permitió cerrar a las zamoranas su primera temporada en esta competición con un cuarto puesto que deja un sabor dulce de cara al futuro.

Sin suerte en la LAPI Veteranas

La actividad del pádel zamorano se completó con un último choque, el duelo de la LAPI de Veteranas protagonizado por Pádel Duero Big Mat San Gregorio en el Zamora Pádel Indoor. Un choque en el que Pádelqueen de Valladolid se llevó la victoria por 1-2 tras varios partidos realmente igualados.