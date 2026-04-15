Disputado empate entre Benavente B Villalpando y Coreses en la Liga Provincial de fútbol

Reparto de puntos entre el Benavente – Villalpando y Coreses (1-1) en un encuentro de Liga Provincial muy disputado y con alternativas. Los primeros diez minutos fueron de domino visitante, pero con poca claridad de tiro entre los tres palos. No obstante, fueron los locales los que acertaron con un balón sobre Nicol que puso un buen centro para que Guiller de un cabezazo marcara el 1-0 minuto 22

El equipo, con este gol, se vino arriba y tuvo otro par de ocasiones de ampliar el marcador. Poco a poco, el Coreses se quitó presión, pero no pudo materializar sus ocasiones. Tras el descanso, el cuadro visitante salió con la presión alta y con un juego directo sobre el área local. Fruto de ello, lograron el empate tras un balón largo sobre Jhony que se fue de marca y batió a Emilio por bajo.

A partir de ahí se iniciaron los cambios y los locales multiplicaron sus llegadas mientras que el Coreses lo intentaba a la contra. Los minutos fueron pasando hasta la jugada más polémica cuando en una falta directa fuera del área de la meta del Coreses, Jorge I. chutó y el balón pegó en el poste por dentro pero el esférico salió despedido hacia fuera. Los locales pidieron gol pero el colegiado no lo consideró dando por concluido un buen encuentro.