El CD Villaralbo B se corona campeón de la Liga Provincial de fútbol

El Villaralbo B consiguió la victoria ante el Atlético Zamora, y con ello se coronó como campeón de la Primera División Provincial de Aficionados, alcanzando el ascenso a Regional, en un partido en el que los villaralbinos fueron superiores a su rival en los primeros 45 minutos, en los que dejó el partido encarrilado con dos tantos. Desde los primeros compases los azulones salieron dispuestos a llevarse la victoria, y dominaban el cuero generando peligro sobre la portería de Álvaro. Alejo, y Arce fueron los primeros en disponer de las ocasiones más claras por parte de los locales.

Por su parte, los rojiblancos, estrellaron un balón en el travesaño, que fue la acción más peligrosa de los visitantes en todo el partido, tras un lanzamiento de falta de Aníbal. José, con una volea desde la frontal del área, ponía el primero en el marcador azulón. Poco después, Peña transformaba en gol un claro penalti cometido sobre Marcos B. para encarrilar el encuentro. Los villaralbinos pudieron aumentar su ventaja, y contaron con suficientes ocasiones de gol como para haber dejado un marcador más amplio antes de un descanso, al que se llegó con la diferencia de dos goles.

Tras el paso por vestuarios, la intensidad de los azulones bajó, dominaba el esférico sin pasar apuros, y pese a que los de Loren tuvieron pudieron aumentar su ventaja, el marcador no se movió, dejando los tres puntos a un Villaralbo B que consiguió con autoridad el título de liga, cuando restan tres jornadas por disputarse.