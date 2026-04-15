Alcaraz se retira del Barcelona Open por la lesión de muñeca: "Es más serio de lo esperado"

Carlos Alcaraz se ha bajado del Barcelona Open. Era más que una posibilidad después de su renuncia a entrenar este miércoles y se ha acabado confirmando tras la lesión que sufrió en el partido de primera ronda en su muñeca.

El tenista murciano ya avisó que llegaba cargado y con un calendario exigente a la cita, algo que ha acabado por pasarle factura nuevamente en Barcelona. En 2025 fue en la pierna durante la final, obligándole a renunciar a jugar en Madrid.

Ahora, tras evaluar con su equipo lo sucedido, ha decidido no poner más en riesgo su físico y ha optado por no disputar su partido previsto de segunda ronda ante Tomas Machac. "Viendo las pruebas es una lesión más seria de lo esperado", explicó él mismo en sala de prensa.

"Como ya he dicho tengo que mirar lo mejor para mí y por eso tengo que borrarme" continuó el murciano, que ya venía avisando que quería escuchar su cuerpo en todo momento para saber hasta donde podía llegar. "Espero que me podáis ver lo antes posible de nuevo en una pista de tenis. Toca volver a casa y empezar la recuperación con mi equipo" acabó un Alcaraz con rostro serio.

Con ello, el murciano pierde 280 puntos en la clasificación y se despide de la posibilidad de poder cazar a Jannik Sinner de inmediato, algo que podría suceder en Madrid si puede y opta por asistir a la cita.

Habrá que ver el alcance final de la lesión y cuál es la decisión que toma junto a su equipo, con la posibilidad de perderse el Mutua Madrid Open por segundo año consecutivo, algo que sería fatal para el torneo teniendo en cuenta que es más que posible que tampoco asista Sinner.

Lo importante, sin embargo, es no correr riesgos y recuperar la lesión al 100%, con la vista puesta siempre en Roland Garros, el gran objetivo final.

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La gira de tierra batida sigue siendo la más nociva para el tenista pese a ser su superficie predilecta. Nunca ha sido capaz de jugar al completo los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, en un calendario casi imposible para cualquiera.