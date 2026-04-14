Zamora Rugby Club, a tope en primavera

El Zamora Rugby Club se encuentra en un momento dulce de la temporada. Un tramo cargado de actividad, pero también de excelentes noticias para esta disciplina en la provincia. Así lo atestigua su último fin de semana, en la que los deportistas de la entidad estuvieron involucrados en diferentes eventos y competiciones.

Calvo, parte de la selección regional

Juanma Calvo fue, quizá, el gran protagonista de esta fecha al acudir a la convocatoria de la Selección de Castilla y León M14 para disputar el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas (CESA) en Barcelona. Una cita en la que demostró que el rugby zamorano está en alza, pisando la hierba y dando muestra de su calidad.

Juanma Calvo, con la bandera de Zamora en el CESA de rugby. / Cedida

Diferentes compromisos junto a Salamanca RC

También saltaron al campo los jóvenes zamorano de categorías M8, M10 y M12 en Valladolid, en los campos de Pepe Rojo, formando parte del "Festival de Canteras" que organizó el club El Salvador. Cita en la que los zamoranos estuvieron acompañados por Salamanca Rugby Club, obteniendo juntos resultados de lo más positivo en una jornada cargada de los valores propios del deporte del óvalo. Igualmente, los jugadores M16 del Zamora Rugby Club acudieron a Salamanca para jugar contra el Palencia RC; mientras que los M14 y los M18 se desplazaron hasta Madrid para disputar un triangular organizado por el Real Canoe Rugby, en el que también estuvieron el Getafe RC y el XV Hortaleza RC al que acudieron formando parte del Salamanca RC.

Mixed Ability

Además, para coronar el fin de semana, el equipo Zamora Rugby Mixed Ability jugó contra el Ávila Inclusivo Rugby en la Ciudad Deportiva, ganando un partido lleno de compañerismo y deportividad que cimienta el trabajo de la temporada y el valor de esta iniciativa dentro de la entidad.