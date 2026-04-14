El Zamora CF enfila la lucha final por el play-off dependiendo de sí mismo

La victoria ante el Talavera (0-1) dejó al Zamora CF en una situación muy propicia para lograr clasificarse para un play-off que sigue teniendo muchas novias. La igualdad sigue siendo máxima enel Grupo 1 de Primera RFEF y es que con Tenerife y Celta B fuera de concurso, entre el tercer y décimo clasificado solo hay cuatro puntos de diferencia (de los 49 del Madrid Castilla y Zamora a los 45 que tiene el Mérida en su casillero) por lo que un tropiezo puede cambiar mucho el panorama.

Los rojiblancos encaran, por tanto seis finales en este último tramo del campeonato, ante rivales con diversos objetivos, tanto los que pugnan por el mismo reto de colarse en la fase como aquellos que pelean por la pemanencia. Así las cosas, se verán las caras con Osasuna B (19º con 30 puntos), Ourense (15º con 37), Ponferradina (7ª con 47), Lugo (9º con 45), Cacereño y cerrarán el curso con el Arenas Club (11º con 44).

Así las cosas, al cuadro rojiblanco no le quedará que seguir apretando conscientes de que a estas alturas cada punto vale oro, aunque es una realidad que en estos momentos dependen de sí mismos para pelear por el ascenso.