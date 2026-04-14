El Balonmano Zamora presenta su nuevo fichaje, Kike Moreno: más goles para el BM Caja Rural Zamora

El Balonmano Zamora ha anunciado hoy un nuevo fichaje: Kike Moreno. El jugador andaluz, primera línea de 33 años, se une al equipo de Félix Mojón para potenciar el bloque pistacho de cara a la fase de ascenso a División de Honor Plata. Un reto conocido para la última incorporación pistacho.

Experiencia y calidad contrastada

El BM Caja Rural Zamora cuenta con un nuevo e importante efectivo para intentar regresar a División de Honor Plata. Objetivo que perseguirá como “Guerrero de Viriato” a partir de hoy el andaluz Kike Moreno. Un primera línea de amplia experiencia y calidad contrastada llamado a dar un salto de calidad al plantel pistacho tras las lesiones de Felipe Ferreira y Raúl Escudero.

Un lateral con 174 goles este año

Enrique Moreno (Málaga, 1992) es un lateral malagueño formado en la cantera de Maristas que cuenta con un amplio bagaje dentro del balonmano nacional, tanto en Primera Nacional como en División de Honor Plata. Dos categorías en las que ha sido rival de los “Guerreros de Viriato”.

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Moreno llega al Balonmano Caja Rural Zamora procedente del Handbol Mallorca, equipo al que se sumó esta temporada dentro del Grupo E de Primera Nacional. El lateral ha sido vital para que los isleños alcanzaran la permanencia, siendo el tercer máximo goleador de su liga con 174 goles. Cifra fruto de su excelente lanzamiento, una de sus principales virtudes.

"Viejo conocido" del BM Zamora

Sin opciones ya de alcanzar la fase de ascenso con Handbol Mallorca, Kike Moreno se suma al plantel de Félix Mojón para pelear por una División de Honor Plata a la que también optó el pasado curso con BM Gáldar, enemigo zamorano en la fase de ascenso disputada en Córdoba. Un conjunto, el canario, al que también sumó muchos goles siendo uno de los principales quebraderos de cabeza en la segunda jornada de aquella competición para el BM Caja Rural Zamora.

Una carrera construida con goles: De Málaga a Italia y Francia

Moreno llega a orillas del duelo tras una dilatada carrera en el mundo del balonmano. Su trayectoria deportiva arrancó en Hexa Aldemar de su tierra natal y el Ciudad de Málaga, fichando por el Ciudad de Villafranca extremeño cuando se fundó el Trops Málaga. Una escuadra a la que regresó en 2017 y tras la que comenzó su periplo por el balonmano continental. El Eppan Handball y el Verdeazzurro de Sassari, ambos de la Serie B italiana, fueron sus primeros destinos en el extranjero, aunque no los únicos del nuevo jugador del BM Zamora.

Años después, tras lucir su brazo con el que anotó más de 200 goles en el primer curso en tierras transalpinas, probó fortuna en Francia con el Ajaccio y, después, en el La Crau. Dos equipos a los que llegó tras pasar por División de Honor Plata con el Eón Alicante. Un paso que, posteriormente, volvió a abrirle las puertas del balonmano nacional, en el que ha disputado las últimas temporadas.

Moreno, lanzamiento y físico como virtudes

Capaz de jugar tanto de lateral como de central, Moreno destaca por ser un jugador con bastante físico y un lanzamiento potente y preciso. Capaz de anotar de diversas formas y desde varias posiciones, el nuevo fichaje del BM Caja Rural Zamora también destaca por ser un jugador con un físico importante gracias a sus 187 centímetros de altura. Una cualidad que también le permitiría contribuir en defensa al bloque de Félix Mojón.

Un plus para luchar por el ascenso

Las capacidades técnicas y experiencia de Moreno pueden suponer un plus importante para el BM Caja Rural Zamora, que debe defender su liderato en las próximas dos jornadas de liga en el Grupo B y que, además, tratará de dar el salto de División de Honor Plata a principios de mayo. Objetivos que persigue con dos bajas importantes (Felipe Ferreira y Raúl Escudero), ausencias que la llegada de un jugador como Moreno podría paliar.