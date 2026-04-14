Julio Alberto Hernández y Lucía Maniega, los primeros en el Toro Enmaromado

Julio Alberto Hernández Gaspar y Lucía Maniega Martínez fueron los vencedores de la vigésimo primera edición de la Carrera del Toro Enmaromado que organizó de nuevo el club Benavente Atletismo conjuntamente con el Ayuntamiento de Benavente y contando con la colaboración de Gente del Toro. Una prueba social de atletismo a favor de la asociación de Fibromialgia.

Pese a que la prueba no tiene carácter competitivo los vencedores de esta edición fueron, en categoría masculina Julio Alberto Hernández Gaspar y Lucíaa Maniega Martínez, ambos del club organizador. Un año más la Gente del Toro con su carretón enmaromado apoyó la causa de la Fibriomialgia en una tarde en la que la competición pasó a segundo plano y primó la fiesta y la solidaridad.

Trail

Las zamoranas Beatriz Hernández Moreda y Lara de Castro contribuyeron al cuarto puesto que consiguió la selección de Castilla y León en el Campeonato de España de Trail por Federaciones Territoriales disputado en Oviedo. Beatriz Hernández fue la segunda atleta de nuestra comunidad en llegar a la meta en el puesto 20, sólo superada por Claudia Corral, que fue segunda. Sara García firmó el puesto 28 mientras Lara de Castro (Zamora Corre) cerró el equipo de Castilla y León con la plaza 48.

Por su parte, Daniel González Rodríguez (Benavente Atletismo) defendió también la camiseta de Castilla y león en el equipo Sub 23 masculino que consiguió el séptimo puesto. Daniel González firmó el puesto 29º de la clasificación individual de la prueba disputada sobre una distancia de 13.700 metros de desnivel positivo.

Béjar

Continuando con la distancia de media maratón y con los éxitos del Vino de Toro Caja Rural, Daniel Sanz Sanfructuoso se proclamó campeón absoluto de la XXXVI Media Maratón Popular "Ciudad de Béjar" 2026 . Sanz Sanfructuoso lograba una brillante victoria, después de haber manteniendo una dura pugna con el segundo clasificado, L. Miguel Sanchos Blanco ( Bikila) al que fue descolgando a medida que se acercaban al final de la prueba. El corredor salmantino finalizó primero con un buen crono de 1h.12´19. En cuarto lugar entraba Vicente Tejedor co 1h 14´52 para ser también el 2º clasificado Master 45. Por su parte, Javier Sanz Sanfructuoso, con 1 h. 25´ 44 fue el primer clasificado en Master 50. Los tres fondistas del Vino de Toro Caja Rural subirían también al podio de la clasificación por equipos con 18 puntos.

San Sebastián

Sergio Fernández (Benavente Atletismo) firmó una muy buena actuación en el 25 aniversario de la Media Maratón de San Sebastián que contó con una participación de 7000 corredores en línea de salida.

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Sergio Fernández Lastras terminó la prueba en el puesto 36 de la clasificación general y el 20º en senior masculino con una marca personal en la distancia de 1h14´25, sin duda un gran registro para disfrutarlo en el día de su cumpleaños. n