Las Jornadas de Prensa y Deporte regresan a Proyecto Hombre

Las Jornadas de Prensa y Deporte regresan este 2026 para cumplir con su habitual compromiso y presencia dentro del programa de Proyecto Hombre, con el que la Unión de Promotores Deportivo Culturales de Zamora colabora una vez más con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora.

La nueva edición de esta iniciativa que se extenderá del presente mes de abril al próximo 12 de junio fue presentada en la sede central de Caja Rural de Zamora, desgranando varios de los detalles de una "programación todavía por definir" en la que colaborarán diferentes medios locales, así como clubes y deportistas de Zamora.

"Esta iniciativa se ha extendido ya por más de siete años y por ello me gustaría felicitar a los implicados. A la Unión de Promotores Deportivo Culturales de Zamora por su colaboración altruista, ofreciendo conexión con el mundo del deporte; y a Proyecto Hombre, que hace una labor impagable y representa lo mejor de los valores que una sociedad puede tener", expuso Narciso Prieto en la presentación de la actividad.

Por su parte, Mar Luz Fernández, expuso la necesidad de esta iniciativa dentro del calendario de Proyecto Hombre al indicar que "el impacto del deporte y los hábitos saludables en el proceso de recuperación para eliminar la adicción a una sustancia es enorme porque no solo deja atrás ese hábito, se construye una nueva vida. Y para ello, el cuerpo y mente deben estar en equilibrio, un factor en el que el deporte juega un papel fundamental como herramienta terapéutica". Un impulso que las Jornadas de Prensa y Deporte facilitan, acercando a varios de los protagonistas de la actividad deportiva en Zamora.

Desde la Unión de Promotores Deportivo Culturales de Zamora se expresó el "orgullo que supone formar parte del trabajo de Proyecto Hombre" con esta colaboración y se detalló a varios de los protagonistas y medios con los que contará la nueva edición de estas jornadas. Así, se detalló que participarán tanto el Zamora CF, como Recoletas Zamora o River Zamora dentro del calendario de citas semanales que ofrece la iniciativa. Un programa que está pensado arrancar con la intervención de Raúl Pérez y una jugadora del Recoletas Zamora y en la que, a la semana siguiente, intervendrá el técnico rojiblanco Óscar Cano. Aunque, por ahora, el calendario está abierto y es susceptible de cambios.

Además, se detalló que este año también intervendrán tanto un entrenador como un nutricionista de Kuma Training Zamora en estas Jornadas de Prensa y Deporte en la que, por parte de los medios de comunicación, estarán implicadas Cope Zamora, Radio Zamora Cadena Ser y Onda Cero Zamora. Todas ellas, realizando programas en vivo desde el Centro Terapéutico de Proyecto Hombre, donde tendrán lugar toda la iniciativa.