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Fariza de Sayago acoge el Open de Ajedrez “Los Pendones” el 19 de abril

Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de abril con un precio de 5 euros

Cartel anunciador del Torneo

Cartel anunciador del Torneo / Cedida

P. F.

El municipio de Fariza de Sayago celebrará el próximo domingo 19 de abril de 2026 el Open de Ajedrez “Los Pendones”, una jornada abierta al público que combina deporte y convivencia.

El evento tendrá lugar en la Plaza de la Iglesia, con inicio a las 10:30 horas, y concluirá con la entrega de premios y una comida de fraternidad. Además, se ofrecerá un recorrido opcional por la ruta de los Molinos para los asistentes.

Ajedrez &quot;Los Pendones&quot;

Ajedrez "Los Pendones" / Cedida

La organización corre a cargo de Alojamiento La Rueca y el Club Deportivo de Ajedrez de Zamora, con el patrocinio del Ayuntamiento de Fariza (premios en metálico) y Caja Rural (trofeos).

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Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de abril, con un precio de 5 euros, y la comida opcional tiene un coste de 20 euros. Más información disponible a través de la web del evento y códigos QR del cartel.

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