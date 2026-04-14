David Castaño se adjudica el Torneo Impermeabilizaciones Zamora-Isaval

David Castaño firmó una victoria sólida en el Torneo Impermeabilizaciones Zamora, disputado en el campo de Golf Valderrey en colaboración con ISAVAL. La cita, una de las más concurridas del calendario local, volvió a colgar el cartel de completo con 65 jugadores en una jornada marcada por el buen ambiente y un nivel competitivo notable.

Bajo la modalidad individual Stableford, el torneo repartió premios en categoría scratch y en dos niveles hándicap, reflejando la diversidad de perfiles que conviven en el club. Castaño se impuso con 29 puntos, adjudicándose el triunfo scratch y confirmando su regularidad en un recorrido exigente.

En la primera categoría hándicap, el mejor clasificado fue Luis Fernando Martínez, que firmó una brillante tarjeta de 39 puntos; seguido por Fernando González, que alcanzó los 35 puntos. La segunda categoría hándicap estuvo más ajustada: Carlos Calvo se llevó el primer puesto con 38 puntos, la misma puntuación que Daniel Molina, que ocupó la segunda posición por diferencia de hándicap.

La organización añadió seis premios especiales —dos bolas más cercanas, dos approach de segundo golpe y dos drives más largos— que aportaron un toque extra de emoción y animaron cada tramo del recorrido.

La entrega de trofeos puso el broche a la jornada, acompañada de regalos para los ganadores y un sorteo de material de golf que mantuvo el ambiente festivo de la cita patrocinada por Impermeabilizaciones Zamora e ISAVAL.