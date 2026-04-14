Balonmano
El Balonmano Zamora, próximo a cerrar un nuevo fichaje y pendiente del estado de David Gallego
El extremo zamorano podría perderse el final de liga tras su lesión en Torrelavega.
La actualidad del Balonmano Caja Rural Zamora en este final de liga, con su presencia en la fase de ascenso ya cerrada, radica también en el estado de su plantilla. Un vestuario que se vio afectado el domingo por una nueva lesión y que, probablemente en cuestión de horas o días, cuente con un nuevo jugador en sus filas.
La lesión de Gallego
David Gallego sufrió un percance en la derrota ante BM Torrelavega "B" durante una acción en la que, tras un empujón con el extremo en el aire, vio afectada una de sus rodillas. La dolencia pareció grave en ese momento, pero tras la atención del cuerpo médico de Torrelavega, podría quedarse en una distensión. Diagnóstico que tendrá que refutarse en próximas horas y que podría implicar una baja de una a dos semanas.
El fichaje, a punto
Por otra parte, tras confirmarse la pasada semana que el Balonmano Zamora había alcanzado un acuerdo para incorporar un nuevo jugador a su plantilla, todo parece indicar que dicho fichaje se anunciará en breve.
El anuncio del nuevo "Guerrero de Viriato" podría ser cuestión de horas tras superarse los obstáculos burocráticos que impedían su contratación. Un problema que se habría resuelto y que sumaría al BM Caja Rural Zamora un jugador para la primera línea con capacidad para jugar de lateral o central, con amplia experiencia y una alta capacidad goleadora.
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