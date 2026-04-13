El zamorano José Hernández actuó como juez en la Copa del Mundo ISSF de tiro olímpico

Después de 12 años de su último campeonato del mundo como árbitro, el zamorano José Hernández participo del 5 al 12 de abril en Granada

en la Copa del Mundo ISSF como arbitro de control de armas y equipos, en la galería de pistola 25 metros.

En la World Cup ISSF participaron 52 países y unos 480 deportistas.

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José Hernández posee una dilatada experiencia en todos los campos del tiro olímpico, tanto como deportista como juez y directivo tanto de la Federación Española, puesto para el que ha sido reelegido recientemente, como de la Federación de Castilla y León de la que ha sido presidente. Ha sido durante décadas el principal promotor del tiro olímpico en la provincia de Zamora desde su puesto de delegado provincial y del Club Zamorano de Tiro Olímpico.